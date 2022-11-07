Чего ждать на фронте зимой и какая техника эффективна для таких погодных условий: мнение эксперта
С наступлением осени и холодов, колесной технике гораздо труднее преодолевать препятствия и выполнять боевые задачи. Оба вида техники – колесная или гусеничная, все равно нужны. Гусеницы лучше проходят по бездорожью, а колеса быстрее и легче проходят по дорогам.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что как только начнется сезон дождей, нам придется переходить в фазу артиллерийских дуэлей.
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По словам Петра Черника, тяжелая техника пока двигается, но как только почва станет достаточно влажной – такая техника будет иметь проблемы.
Поэтому вероятнее всего, если будет мягкая зима – техника не сможет двигаться. Если же будет -15 и земля замерзнет, то тяжелая техника сможет передвигаться,
– отмечает военный эксперт.
Однако, по мнению Черника, впереди тяжелые и длительные артиллерийские бои. И по качеству артиллерии, мы на порядок превосходим врага, убежден специалист.
Детальнее о перспективах войны зимой: смотрите видео
Украина наращивает систему ПВО
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