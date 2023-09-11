Есть один важный нюанс: какое оружие КНДР может передать России

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ближайшее время встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят поставки военных вооружений.

Северная Корея, к сожалению, владеет одним из крупнейших артиллерийских арсеналов в мире. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, объяснив, о чем свидетельствует сотрудничество Москвы с Пхеньяном.

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Вопросы по логистике

С самого начала артиллерийский арсенал КНДР разрабатывался как совместим с советским. Все системы, находящиеся на вооружении в армии Северной Кореи, совместимы с советскими.

Теоретически КНДР может передать обширный арсенал боеприпасов России, но есть одно но. Северная Корея находится очень далеко. Между ними есть одна ветвь, путь, которой Пхеньян может передавать,

– сказал военный эксперт.

Конечно, можно загружать на корабле, но опять же вопрос относительно логистики, ведь это будет очень медленно. В случае, если КНДР и Россия договорятся, то нужно перевозить миллионы снарядов.

По дороге, которая идет из Мурманска, поезд будет ехать в течение 10 дней. В таких условиях перевезти огромные объемы будет очень сложно.

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Огромный дефицит

Северокорейские снаряды попадали в руки украинцев и их подробно исследовали. По качеству эти боеприпасы очень плохие и несут все риски, которые могут иметь неисправные боеприпасы. Это говорит о том, что россияне готовы брать боеприпасы любого качества из-за высокого дефицита собственных.

По самым скромным оценкам в течение 2022 года оккупанты отстреляли примерно 10 – 12 миллионов снарядов. В то же время, аналитики оценивают российское производство боеприпасов в максимум 1 – 1,2 миллиона снарядов в год.

"Дефицит огромен. Они готовы брать снаряды любого качества, чтобы хоть чем-то стрелять. Речь идет не только о снарядах КНДР, но и иранских снарядах", – добавил Нарожный.

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