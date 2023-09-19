Дракон проснется: когда Китай может инициировать войну

Распад режима российского узурпатора Владимира Путина не решит извечную проблему войны и мира на Земле. В мире есть еще диктаторы, которые готовы и хотят воевать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что наши союзники не знают, как развалить режим Путина, не развалив Россию, поэтому война затягивается.

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Страшный монстр

Сейчас Запад не может допустить распада России, но это 100% произойдет. Однако есть другой монстр – Китай. Си Цзиньпин натянул на себя одеяние мирового владыки. Со времен Мао Цзэдуна в Китае был построен баланс, но Си Цзиньпин все перечеркнул.

Он в прямом эфире арестовал предшественника. Это очень серьезный сигнал. Он в несколько раз хуже тиран, чем Путин.

– подчеркнул Черник.

Военный эксперт отметил, что Китай – единственная страна в мире, где постоянный геноцид населения уйгуров. Китайцы ежегодно их режут, не позволяя численно восстановиться, и весь цивилизованный мир молчит.

С 2014 года китайское правительство под руководством генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина проводит политику, в результате которой заключены более миллиона тюркских мусульман в лагерях для интернированных без какого-либо судебного процесса. Это самое большое задержание этнических и религиозных меньшинств со времен Второй мировой войны. Тысячи мечетей были разрушены или повреждены, а сотни тысяч детей насильственно отлучены от родителей и отправлены в школы-интернаты.

Правительственная политика включает своевольное удержание уйгуров в лагерях для интернированных, принудительный труд, подавление религиозных обрядов уйгуров, политическую индоктринацию, жестокое обращение, принудительную стерилизацию, принудительную контрацепцию и принудительные аборты.

"Дракон проснется быть мировым доминантном. Это еще более страшный монстр, однако у него есть интересное качество – никуда не спешит. Сейчас дракон наблюдает", – сказал Черник.

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Хочет ли Си Цзиньпин воевать

Глава Китая полностью готов воевать, однако все будет зависеть от Украины, как закончится война, какая будет линия разграничения. В случае, если все остановится так, как сейчас, это будет 100% проигрыш коллективного Запада. Тогда Си Цзиньпин приступит к "решению проблемы" Тайваня.

"С точки зрения критической политики и Китая проблема Тайваня, кроме оружия никак не решается. Или есть другой способ, который пока не рисуется, должна рухнуть коммунистическая система. Китайцы должны вернуться к философии политики Сунь Ятсена и тогда Тайвань добровольно вернется назад, но это фантастика", – добавил военный эксперт.

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