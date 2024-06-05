При загадочных обстоятельствах: Шейтельман предположил, каким может быть конец Путина
Российский диктатор Владимир Путин начал носить бронежилет на публичных мероприятиях. Однако это не спасет его от смерти, ведь в России появятся заговорщики, которые организуют для российского диктатора что-то другое.
Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что все российские деятели, которые сделали "что-то не то" умирали при загадочных обстоятельствах. Такая судьба, вероятно, ждет и Путина.
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Как может умереть Путин
По словам Шейтельмана, бронежилет, который начал одевать Путин, может спасти его в случае, если стрельбу из автомата начнет охрана. Он не умрет на публичной казни, конец российского диктатора может быть иным. В России появятся заговорщики и Путин может просто исчезнуть. Затем его могут найти на дне реки Москва или где-то замурованным.
Человек умирает при загадочных обстоятельствах, будучи, например, арестованным и т.д.,
– отметил политтехнолог.
Также он напомнил о смерти других политических деятелей России. Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева пытались "убрать", а первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака убил Путин, он сгорел в бане.
Никого из них публично не убивали. Они все решали, например, повеситься. Я думаю, что-то такое ждет Путина,
– отметил Шейтельман.
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