Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що всі російські діячі, які зробили "щось не те" помирали за загадкових обставин. Така доля, ймовірно, чекає й на Путіна.

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Як може померти Путін

За словами Шейтельмана, бронежилет, який почав одягати Путін, може врятувати його у випадку, якщо стрілянину з автомата почне охорона. Він не помре на привселюдній страті, кінець російського диктатора може бути інакшим. В Росії з'являться змовники і Путін може просто зникнути. Потім його можуть знайти на дні річки Москва або ж десь замурованим.

Людина помирає за загадкових обставин, будучи, наприклад, заарештованим і т.д.,

– зауважив політтехнолог.

Також він нагадав про смерть інших політичних діячів Росії. Голову Верховної Ради СРСР Михайла Горбачова намагались "прибрати", а першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака вбив Путін, він згорів у бані.

Нікого з них привселюдно не вбивали. Вони всі вирішували, наприклад, повіситись. Я думаю, щось таке чекає на Путіна,

– зазначив Шейтельман.

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