Имеют серьезный запас: Черник разобрал, на какое время хватит российского ресурса
Россияне продолжают вести активные бои на разных направлениях фронта. Сейчас враг имеет для этого определенное количество личного состава и военной техники. Однако ситуация на фронте может измениться.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что россияне могут рассчитывать на свой потенциал в численности войска и вооружения. Также он оценил, на какой промежуток времени хватит возможностей врага вести активные боевые действия.
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Он рассмотрел ресурсы россиян в трех составляющих:
- личный состав;
- военная техника, в частности бронетехника;
- артиллерия.
Личный состав
Противник официально декларирует, что имеет мобилизационный ресурс от 1,5 до 3 миллионов мужчин.
Это невероятно много. Россия всегда, в отличие от нас, имела полноценную компоненту призывной службы, где базовые навыки владения автоматом Калашникова, РПГ-18 "Муха" или массовым гранатометом РПГ-7 было достаточными,
– отметил военный эксперт.
Относительно автомата Калашникова, в советское время было изготовлено их более 100 миллионов, РПГ-7 – более 9 миллионов, РПГ-18 "Муха" – более 1,5 миллиона. По мнению Черника, в количестве миллионов этого оружия на российских складах нет, но сотни тысяч есть.
Бронетехника
ВСУ на сегодня уничтожили более 6300 российских танков и примерно 12 тысяч другой бронетехники.
Как известно из открытых источников, на складах у россиян имеется от 12 до 15 тысяч самой разнообразной бронетехники. Даже возможно и 20 тысяч, если учитывать БТР-50 или ПТ-76, предшественник БМП-1.
"Враг может из двух-трех машин собирать одну. Тогда из 20 тысяч может получиться от 6 до 8 тысяч единиц бронетехники. Это также серьезный запас – минимум на два года", – подчеркнул Черник.
Артиллерия
Украинские силы уничтожили почти 10 тысяч вражеских артиллерийских установок. Однако на складах у россиян хранится еще примерно такое же количество.
Если ВСУ получит в большом количестве качественную авиацию и дальнобойные ракеты – хотя бы 1000 единиц MGM-140 ATACMS, то за несколько недель может измениться тип боевых действий на фронте.
"Если же в таком большом количестве это оружие не появится, то запаса прочности в таком темпе боевых действий хватит минимум на два, а то и три года. Не утверждаю, что так оно и будет, лишь предоставляю математическую формулу понимания запасов россиян", – объяснил Петр Черник.
Какие потери несет враг
- За последние сутки (по состоянию на утро 14 февраля) ликвидировано 1060 единиц личного состава противника. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 398 140 оккупантов.
- Также в большом количестве россияне избавляются от военной техники и вооружения. С начала войны враг понес такие потери: танков – 6 433 (+9), боевых бронированных машин – 12 043 (+39), артиллерийских систем – 9 566 (+66), РСЗО – 984 (+3), средств ПВО – 671 (+4), самолетов – 332 (+0), вертолетов – 325 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 371 (+39), крылатых ракет – 1 882 (+0), кораблей/катеров – 24 (+0), подводных лодок – 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 12 662 (+39), специальной техники – 1 523 (+5).
- Также 14 февраля в ВМС ВСУ сообщили о ликвидации российского БДК "Цезарь Куников". Сокрушительный удар кораблю нанесли украинские морские ударные дроны Magura V5. В ГУР МО рассказали, что "Цезаря Куникова" подбили на расстоянии 4 километра от берега вблизи временно оккупированной Алупки.