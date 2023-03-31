Выше, чем во время Холодной войны, – ООН о риске применения ядерного оружия

Россия продолжает ядерный шантаж, из-за чего крайне обеспокоено мировое сообщество. В Организации Объединенных Наций намекнули, что вероятность применения опасного атома в разы выше, чем когда-либо.

Безумная гонка вооружений и потенциальная возможность использования или Западом, или СССР, скажем, тактической ядерки, существовали фактически до 1991 года – то есть до распада Союза и окончания Холодной войны. В то же время со слов заместителя генерального секретаря ООН по разоружению Идзумы Накамицу ясно, что риски атомной катастрофы сейчас даже выше, чем в прошлом веке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заседание Совбеза ООН транслировало Суспильне.

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Мир должен действовать

Как отметила чиновник, мировые государства должны действовать вместе, чтобы остановить потенциальную угрозу. Она призвала Вашингтон и Москву провести переговоры о подписании договора, который будет являться предохранителем к применению ядерки.

Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем на пике Холодной войны. Я хочу повторить, государства должны избегать каких-либо действий, приводящих к эскалации. В целях безопасности всех нас я призываю Россию, США и ООН поговорить о возвращении к новому договору о ядерном оружии. Эти действия крайне нужны для международной стабильности,

– сказала Намицу.



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