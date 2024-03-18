Взрывы в регионах, нехватка снарядов в ВСУ: хронология 754 дня войны
Российские оккупанты продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру, нарушая законы и обычаи войны. Силы обороны сдерживают захватчиков на всех направлениях фронта, ликвидируют личный состав врага.
Понедельник, 18 марта, – это уже семьсот пятьдесят четвертые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом материале 24 Канал рассказывает самые свежие главные новости.
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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вооруженных Сил Украины на Востоке заканчиваются боеприпасы, поэтому они вынуждены отступают на вторую и третью линии обороны. Россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас, По словам Кирби, выделение вооружения для нашего государства не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Госпожа министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что российская баллистика способна достать Европу. По ее словам, Запад не осознает той огромной опасности, которая существует сейчас. Около 23:00 (17 марта) и 01:00 (18 марта) взрывы слышали в Кременчуге, что в Полтавской области. Перед тем были сообщения, что россияне запускают "Шахеды". Также ночью взрывы раздавались в Кривом Роге и в Хмельницкой области. Кроме того, в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировали БПЛА. И что по воздушным целям работают силы ПВО. Закончились так называемые выборы в России, победу на которых одержал Владимир Путин, что не стало большой неожиданностью. Мы все одна команда... Источником власти в России является народ, Также кремлевский главарь подчеркнул: все решения, которые принимает он, является волей россиян. По словам самопровозглашенного президента, голоса людей вместе составляют "единую народную волю".
ВСУ не хватает снарядов
– отметил чиновник.
Неспокойная ночь
– цинично заявлял он.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вооруженных Сил Украины на Востоке заканчиваются боеприпасы, поэтому они вынуждены отступают на вторую и третью линии обороны.
Россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас,
По словам Кирби, выделение вооружения для нашего государства не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
Госпожа министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что российская баллистика способна достать Европу. По ее словам, Запад не осознает той огромной опасности, которая существует сейчас.
Около 23:00 (17 марта) и 01:00 (18 марта) взрывы слышали в Кременчуге, что в Полтавской области. Перед тем были сообщения, что россияне запускают "Шахеды".
Также ночью взрывы раздавались в Кривом Роге и в Хмельницкой области.
Кроме того, в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировали БПЛА. И что по воздушным целям работают силы ПВО.
Закончились так называемые выборы в России, победу на которых одержал Владимир Путин, что не стало большой неожиданностью.
Мы все одна команда... Источником власти в России является народ,
Также кремлевский главарь подчеркнул: все решения, которые принимает он, является волей россиян. По словам самопровозглашенного президента, голоса людей вместе составляют "единую народную волю".