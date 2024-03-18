Взрывы в регионах, нехватка снарядов в ВСУ: хронология 754 дня войны

Российские оккупанты продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру, нарушая законы и обычаи войны. Силы обороны сдерживают захватчиков на всех направлениях фронта, ликвидируют личный состав врага.

Понедельник, 18 марта, – это уже семьсот пятьдесят четвертые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом материале 24 Канал рассказывает самые свежие главные новости.

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