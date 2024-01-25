Удар по нефтяному терминалу в Туапсе, атака "Шахедов" на Одессу: хронология 701 дня войны

Украинские защитники героически продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам. Оккупанты не прекращают попыток атак, несмотря на бешеные потери. Также нарушают законы и обычаи войны.

Среда, 25 января, это уже 701-й день большой российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.

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