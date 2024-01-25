Удар по нефтяному терминалу в Туапсе, атака "Шахедов" на Одессу: хронология 701 дня войны
Украинские защитники героически продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам. Оккупанты не прекращают попыток атак, несмотря на бешеные потери. Также нарушают законы и обычаи войны.
Среда, 25 января, это уже 701-й день большой российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.
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Это решение поддержали 113 депутатов, а 18 выступили против. Далее за это решение должна проголосовать Палата депутатов Италии. Против предоставления помощи Украине выступает итальянское оппозиционное "Движение 5 звезд". Игорь Клименко и Сергей Дейнеко посетили позиции бойцов "Стальной границы", которые находятся в Харьковской области в нескольких километрах от границы с Россией. Глава МВД отмечает, что враг все чаще использует беспилотники как для разведки, так и для нанесения точечных ударов. Воины "Стальной границы" уничтожают дроны и противодействуют вражеским ДРГ, постоянно отражают атаки противника на передовой. Я понимаю, что некоторые наши заявления могут вызвать споры. Но нас просят утвердить 50 миллиардов евро для Украины на следующие четыре года. Словакия соглашается и будет соглашаться. Мы не будем чинить никаких препятствий, Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Варгеи. Они обсудили дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС. Также при участии Стефанишиной в Брюсселе прошло стартовое совещание для проверки законодательства Украины на соответствие законодательству ЕС. Оккупанты убеждают, что на сбитом вчера под Белгородом Ил-76 находились более 60 человек. Однако Москва не предоставила никаких фото или видеодоказательств, которые бы свидетельствовали, что в самолете было такое большое количество пассажиров. В то же время неизвестно, куда поделились тела еще более 60 человек, которые по словам россиян, находились на этом борту. Кроме того, Юсов подчеркнул, что на видео и кадрах с места падения самолета не видно остатков человеческих тел. Более того, военные и представители ФСБ не позволили российским работникам экстренных служб провести осмотр места инцидента. На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, По его словам, председательство Мальты будет продолжать требовать полного, безусловного и немедленного вывода российских войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Развертывание Россией войны в Украине и сокращение расходов на ЖКХ вызвали массовые отключения тепла и электричества на территории страны-агрессора. Действующему главе Кремля нужно решить эту проблему до начала выборов, которые состоятся в начале марта 2024 года. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уверена, что венгерский премьер Виктор Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите 1 февраля. По словам финского министра, на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал". Благодаря СБУ и Минобороны в бюджет Украины вернули почти 1,5 млрд грн, которые пытались украсть на закупке артснарядов для ВСУ. Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и в сотрудничестве с Министерством обороны Украины предотвратила хищение государственных средств, выделенных на приобретение артснарядов для ВСУ. В результате комплексных мероприятий в бюджет возвращено почти 1,5 млрд гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов. Чрезвычайное происшествие произошло в одном из районов Кривого Рога. Там мужчина попал в многоэтажный дом из ручного противотанкового гранатомета. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир. Местные СМИ писали, что в доме, куда пришелся удар, находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года. К счастью, пострадавших среди людей нет. Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас продолжаются поиски злоумышленника. Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик заявил, что в декабре 2023 года зафиксирован 81 случай использования российских гранат с отравляющими веществами. В Центре предполагают, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия. Лидера сепаратистов войны на Донбассе, а также военного преступника, Игоря Гиркина осудили в Москве. Его признали виновным в призывах к "экстремистским действиям" на просторах интернета. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Украину для встречи с украинскими чиновниками. Это уже восьмой визит Ландсбергиса в Украину после российского вторжения в феврале 2022 года. По дороге в Киев литовский министр заявил журналистам, что этот год войны будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может определить ее результат. Сегодня министры по вопросам миграции ЕС в Брюсселе обсуждают дальнейшую судьбу украинских беженцев. Они подтвердили, что украинское правительство просит вернуть их граждан домой. Несмотря на это государства-члены ЕС пока не планируют отмены помощи. Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах. Это связано с желанием экс-президента США строить выбора кампанию на вопросах миграционного кризиса. Украина сумела вернуть домой четырех украинских детей, которых похитила Россия. Некоторые почти два года не видели родных. Спасением детей занималась команда Save Ukraine (Спасем Украину). Сегодня дети наконец встретились со своими родными после длительного развода. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых - родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр, Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" сообщили о масштабной атаке на один из своих дата-центров. По состоянию на сейчас сайт и колл-центр не работают. В то же время сообщается о техническом сбое в Укрпочте и работе системы "Шлях". Предприятие "Газсети" тоже заявило о масштабной кибератаке на один из дата-центров. Сейчас вебсайты филиалов национального оператора и колл-центр не работают. Это предприятие входит в Группу "Нафтогаз". Отдельные европейские лидеры делали заявления, что готовы передать самолеты F-16 Украине прямо сейчас. Полковник отметил, что вещи, которые озвучивают наши партнеры, довольно очевидны. В частности, по словам Игната, западные союзники готовы предоставлять нам технику, но вопрос в том, все ли готово, чтобы она работала в Украине. Игнат также подчеркнул, что самолеты типа F-16 – это авиационные комплексы, и нужно комплексно подходить к их размещению в Украине, взятие на вооружение и боевое применение. Решение, которое приняли депутаты ПАСЕ, касается всех украинских детей, поскольку, как подчеркивает документ, нет детей, которых не задела агрессия России против Украины. Впрочем, его важной составляющей является ситуация с детьми, которых Россия незаконно похитила и пытается лишить идентичности. Также документ содержит важные положения в отношении детей, нашедших убежище в ЕС. Документ содержит важное политическое подтверждение того, что Россия совершает преступление геноцида, системно похищая украинских детей. Туристический курорт Камчия стал анклавом россиян в Болгарии. Местный парламент хочет радикально реагировать на ситуацию и готовит закон о конфискации. По словам японского заместителя министра финансов по международным вопросам Масато Канда, в этом году Токио будет продолжать способствовать восстановлению украинской экономики. СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолета российской армии Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время структура проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения российского самолета. Досудебное расследование продолжается. Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем рассказал. что в Североатлантическом Альянсе недооценили возможности страны-агрессора производить боеприпасы и набирать людей в армию. Новые разведданные побуждали союзников по НАТО к переоценке и предупреждениям о необходимости подготовки к долгосрочному конфликту. Он отметил, что предварительные прогнозы о том, что российские войска достигнут предела своих ресурсов, не оправдались. По информации источников, нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ. Согласно объяснению источников, именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот вражеский объект. В Международном институте стратегических исследований рассказали, что Россия делает акцент на наличии больших запасов нестратегического ядерного вооружения. В частности, это происходит на фоне больших потерь страны-агрессорки в военной кампании против Украины. По мнению экспертов, война в Украине также повысила готовность России использовать свое ядерное вооружение. Это для страны-агрессорки способ "сдержать победу НАТО в будущем конфликте". В МВД рассказали, что в результате вражеской атаки по городу повреждены несколько жилых домов, складское помещение, а также социальная инфраструктура. Предварительно, 6 человек пострадали в результате массированной атаки России с применением БпЛА, Северная Корея 24 января провела испытание новой стратегической крылатой ракеты. Это первый пуск "Пульхвасал-3-31". Ракетное управление КНДР заявило, что испытание является процессом постоянного обновления системы вооружения и регулярной и обязательной деятельностью агентства и его аффилированных оборонных научных институтов. Стало известно, что 20 членов комитета поддержали "Акт восстановления экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев". Если законопроект успешно пройдет все этапы голосования в Сенате и Палате представителей и получит подпись президента Джо Байдена – это отметится как исторический момент. Это станет первым захватом активов ЦБ страны, с которой США не находится в состоянии войны. Обнародовали новые детали атаки на российский нефтяной терминал в Туапсе. Собственно, его атаковал один беспилотник, после чего на месте вспыхнул пожар. Была повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки было около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута. С территории пораженного предприятия были эвакуированы 38 сотрудников. Российские оккупанты перебросили в Севастополь большой десантный корабль. "Что касается его возможного участия в мероприятиях по охране и обороне акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он вряд ли может сделать", – прокомментировал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. В Красноярском крае России загорелся производственный цех на одном из предприятий. Собственно, загорелся пожар в селе Еловое. На место происшествия выехали спасатели. Вражеские СМИ пишут, что пламя локализовали на площади 1 725 квадратных метров. Президент Чехии Петр Павел заявил, что на полномасштабную войну России против Украины следует смотреть реалистично. По его словам, Кремль – не слабый противник. "Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Надо стараться, чтобы Украина сыграла как можно лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира", – подчеркнул он. В Силах обороны Юга рассказали о ночной атаке "Шахедов". Там отметили, что оккупанты прибегали к тактическим ухищрениям. "Враг применял уже опробованные тактические хитрости – заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям", – говорится в сообщении. Кроме того, по обновленной информации, в Одессе пострадали 6 человек в результате атаки дронов-камикадзе. Президент США Джозеф Байден призывает Конгресс одобрить продажу Турции американских истребителей, о чем пишет Reuters. Ранее этого потребовал турецкий лидер Эрдоган. Байден направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса, в нем озвучил намерение официально начать процесс продажи самолетов F-16 Турции, как только Анкара окончательно утвердит заявку Швеции на вступление в НАТО. Стало известно, что в результате ночной атаки "Шахедов" пострадала также Днепропетровщина. Враг направил два беспилотника на Глеюватскую общину в районе Кривого Рога. Там загорелся пожар на предприятии, есть разрушения, однако обошлось без жертв и пострадавших. В Генштабе информируют, что только за последние сутки оккупанты потеряли 950 солдат на поле боя. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 379 610 захватчиков. По информации Handelsblatt, Великобритания предложила Берлину решение дилеммы с ракетами Taurus. План предусматривает, что Германия передаст свои ракеты в Британию, а та, в свою очередь, предоставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Аналитики из ISW пишут, что российская пропаганда пытается посеять раздор в украинском обществе, обвиняя Украину в сбитии Ил-76 с военнопленными. Кроме того, подорвать международную поддержку. "Российские актеры информационного пространства хватаются за катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать волю Запада по оказанию помощи", – констатируют эксперты. Украинские власти сообщали, что в Одессе оккупанты повредили жилые дома и попали в промышленный объект во время атаки "Шахедами". Гражданская инфраструктура пострадала в Приморском районе. Также, по предварительной информации, известно о двух пострадавших. В Воздушных силах констатировали, что ночью оккупанты запустили "Шахеды" и ракеты С-300. Наши защитники неба ликвидировали 11 из 14 ударных дронов. В то же время враг выпустил 4 ракеты С-300 по Харькову из Белгородской области и одну – из оккупированного Донецка. В российском городе Туапсе вечером 24 января вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Не исключено, что произошло возгорание в результате воздушной атаки. Командующий Воздушными силами Николай Олещук отреагировал на всплеск активности российской пропаганды. По его словам, Силы обороны будут защищать граждан Украины. "В течение дня 24 января 2024 года российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию – пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора", – отметил Олещук. Местные СМИ около 23:30, 24 января сообщали, что после взрывов в Одессе вспыхнул пожар. Воздушные силы предупреждали о летящих на регион "Шахедах". Впоследствии в полиции констатировали, что поврежден многоэтажный дом и складское помещение. Россияне пытаются вывернуть историю из Ил-76 в свою пользу и обвинить Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал запрос о созыве немедленного заседания Совбеза в связи с падением самолета. Франция, председательствующая в ООН, отказала государству-агрессору. Как пишут росСМИ, Париж предложил перенести заседание по поводу катастрофы на 25 января, 17:00 – 26 января, 00:00 по киевскому времени.
Сенат Италии одобрил поставки оружия Украине до конца 2024 года
Глава МВД и руководитель ГПСУ побывали на позициях пограничников в Харьковской области
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– заявил премьер Словакии.
Стефанишина согласовала с еврокомиссаром детали по переговорам о вступлении Украины в ЕС
В морг Белгорода доставили только 5 тел, – в ГУР назвали еще одну деталь о сбитом самолете Ил-76
Новый председатель ОБСЕ анонсировал визит в Украину
– заявил Борг.
Британская разведка назвала ключевую задачу Путина до мартовских выборов
Глава МИД Финляндии уверена, что Орбан откажется от вето на выделение денег Украине
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В Кривом Роге неизвестный обстрелял многоэтажку из гранатомета
Войска России используют гранаты с отравляющим газом
Гиркин получил 4 года колонии в России
В Киев приехал глава МИД Литвы
Украина призывает ЕС вернуть украинских беженцев
Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине, - журналист
Украина вернула еще 4 детей из России и оккупированных территорий
– рассказал Кулеба.
Хакеры атаковали "Нафтогаз", а в "Укрпочте" и "Шляхе" произошел технический сбой
Почему передача Украине F-16 прямо сейчас не лучший вариант: Игнат дал ответ
ПАСЕ приняла решение по украинским детям в России и в Европе
Болгария хочет конфисковать в России элитный курорт на берегу Черного моря
Япония продолжит оказывать помощь для Украины
В СБУ отреагировали на ущерб Ил-76
НАТО недооценило способность России производить снаряды и пополнять армию, – Силы обороны Эстонии
Атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе была операцией СБУ
Россия делает акцент на ядерной угрозе из-за огромных потерь на фронте, – IISS
Количество пострадавших в результате удара по Одессе увеличилось
– говорится в сообщении правоохранителей.
КНДР заявила об испытаниях крылатой ракеты нового типа
Комитет Сената США поддержал законопроект о создании положительных условий для конфискации российских активов
Удар по НПЗ в Туапсе
Пожар в России
Потери врага
Атака на Одессу
Работа ПВО ночью
"Украина имеет право на защиту"
Это решение поддержали 113 депутатов, а 18 выступили против. Далее за это решение должна проголосовать Палата депутатов Италии.
Против предоставления помощи Украине выступает итальянское оппозиционное "Движение 5 звезд".
Игорь Клименко и Сергей Дейнеко посетили позиции бойцов "Стальной границы", которые находятся в Харьковской области в нескольких километрах от границы с Россией.
Глава МВД отмечает, что враг все чаще использует беспилотники как для разведки, так и для нанесения точечных ударов. Воины "Стальной границы" уничтожают дроны и противодействуют вражеским ДРГ, постоянно отражают атаки противника на передовой.
Я понимаю, что некоторые наши заявления могут вызвать споры. Но нас просят утвердить 50 миллиардов евро для Украины на следующие четыре года. Словакия соглашается и будет соглашаться. Мы не будем чинить никаких препятствий,
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Варгеи.
Они обсудили дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Также при участии Стефанишиной в Брюсселе прошло стартовое совещание для проверки законодательства Украины на соответствие законодательству ЕС.
Оккупанты убеждают, что на сбитом вчера под Белгородом Ил-76 находились более 60 человек. Однако Москва не предоставила никаких фото или видеодоказательств, которые бы свидетельствовали, что в самолете было такое большое количество пассажиров.
В то же время неизвестно, куда поделились тела еще более 60 человек, которые по словам россиян, находились на этом борту.
Кроме того, Юсов подчеркнул, что на видео и кадрах с места падения самолета не видно остатков человеческих тел. Более того, военные и представители ФСБ не позволили российским работникам экстренных служб провести осмотр места инцидента.
На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,
По его словам, председательство Мальты будет продолжать требовать полного, безусловного и немедленного вывода российских войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Развертывание Россией войны в Украине и сокращение расходов на ЖКХ вызвали массовые отключения тепла и электричества на территории страны-агрессора. Действующему главе Кремля нужно решить эту проблему до начала выборов, которые состоятся в начале марта 2024 года.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уверена, что венгерский премьер Виктор Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите 1 февраля.
По словам финского министра, на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".
Благодаря СБУ и Минобороны в бюджет Украины вернули почти 1,5 млрд грн, которые пытались украсть на закупке артснарядов для ВСУ.
Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и в сотрудничестве с Министерством обороны Украины предотвратила хищение государственных средств, выделенных на приобретение артснарядов для ВСУ.
В результате комплексных мероприятий в бюджет возвращено почти 1,5 млрд гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов.
Чрезвычайное происшествие произошло в одном из районов Кривого Рога. Там мужчина попал в многоэтажный дом из ручного противотанкового гранатомета.
В результате взрыва повреждения получили несколько квартир. Местные СМИ писали, что в доме, куда пришелся удар, находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года.
К счастью, пострадавших среди людей нет.
Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас продолжаются поиски злоумышленника.
Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик заявил, что в декабре 2023 года зафиксирован 81 случай использования российских гранат с отравляющими веществами.
В Центре предполагают, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.
Лидера сепаратистов войны на Донбассе, а также военного преступника, Игоря Гиркина осудили в Москве. Его признали виновным в призывах к "экстремистским действиям" на просторах интернета.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл в Украину для встречи с украинскими чиновниками. Это уже восьмой визит Ландсбергиса в Украину после российского вторжения в феврале 2022 года.
По дороге в Киев литовский министр заявил журналистам, что этот год войны будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может определить ее результат.
Сегодня министры по вопросам миграции ЕС в Брюсселе обсуждают дальнейшую судьбу украинских беженцев. Они подтвердили, что украинское правительство просит вернуть их граждан домой. Несмотря на это государства-члены ЕС пока не планируют отмены помощи.
Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах. Это связано с желанием экс-президента США строить выбора кампанию на вопросах миграционного кризиса.
Украина сумела вернуть домой четырех украинских детей, которых похитила Россия. Некоторые почти два года не видели родных. Спасением детей занималась команда Save Ukraine (Спасем Украину).
Сегодня дети наконец встретились со своими родными после длительного развода. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых - родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр,
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" сообщили о масштабной атаке на один из своих дата-центров. По состоянию на сейчас сайт и колл-центр не работают. В то же время сообщается о техническом сбое в Укрпочте и работе системы "Шлях".
Предприятие "Газсети" тоже заявило о масштабной кибератаке на один из дата-центров. Сейчас вебсайты филиалов национального оператора и колл-центр не работают. Это предприятие входит в Группу "Нафтогаз".
Отдельные европейские лидеры делали заявления, что готовы передать самолеты F-16 Украине прямо сейчас. Полковник отметил, что вещи, которые озвучивают наши партнеры, довольно очевидны. В частности, по словам Игната, западные союзники готовы предоставлять нам технику, но вопрос в том, все ли готово, чтобы она работала в Украине.
Игнат также подчеркнул, что самолеты типа F-16 – это авиационные комплексы, и нужно комплексно подходить к их размещению в Украине, взятие на вооружение и боевое применение.
Решение, которое приняли депутаты ПАСЕ, касается всех украинских детей, поскольку, как подчеркивает документ, нет детей, которых не задела агрессия России против Украины. Впрочем, его важной составляющей является ситуация с детьми, которых Россия незаконно похитила и пытается лишить идентичности. Также документ содержит важные положения в отношении детей, нашедших убежище в ЕС.
Документ содержит важное политическое подтверждение того, что Россия совершает преступление геноцида, системно похищая украинских детей.
Туристический курорт Камчия стал анклавом россиян в Болгарии. Местный парламент хочет радикально реагировать на ситуацию и готовит закон о конфискации.
По словам японского заместителя министра финансов по международным вопросам Масато Канда, в этом году Токио будет продолжать способствовать восстановлению украинской экономики.
СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолета российской армии Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.
В настоящее время структура проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения российского самолета. Досудебное расследование продолжается.
Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем рассказал. что в Североатлантическом Альянсе недооценили возможности страны-агрессора производить боеприпасы и набирать людей в армию. Новые разведданные побуждали союзников по НАТО к переоценке и предупреждениям о необходимости подготовки к долгосрочному конфликту.
Он отметил, что предварительные прогнозы о том, что российские войска достигнут предела своих ресурсов, не оправдались.
По информации источников, нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ. Согласно объяснению источников, именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот вражеский объект.
В Международном институте стратегических исследований рассказали, что Россия делает акцент на наличии больших запасов нестратегического ядерного вооружения. В частности, это происходит на фоне больших потерь страны-агрессорки в военной кампании против Украины.
По мнению экспертов, война в Украине также повысила готовность России использовать свое ядерное вооружение. Это для страны-агрессорки способ "сдержать победу НАТО в будущем конфликте".
В МВД рассказали, что в результате вражеской атаки по городу повреждены несколько жилых домов, складское помещение, а также социальная инфраструктура.
Предварительно, 6 человек пострадали в результате массированной атаки России с применением БпЛА,
Северная Корея 24 января провела испытание новой стратегической крылатой ракеты. Это первый пуск "Пульхвасал-3-31".
Ракетное управление КНДР заявило, что испытание является процессом постоянного обновления системы вооружения и регулярной и обязательной деятельностью агентства и его аффилированных оборонных научных институтов.
Стало известно, что 20 членов комитета поддержали "Акт восстановления экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".
Если законопроект успешно пройдет все этапы голосования в Сенате и Палате представителей и получит подпись президента Джо Байдена – это отметится как исторический момент. Это станет первым захватом активов ЦБ страны, с которой США не находится в состоянии войны.
Обнародовали новые детали атаки на российский нефтяной терминал в Туапсе. Собственно, его атаковал один беспилотник, после чего на месте вспыхнул пожар.
Была повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки было около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута. С территории пораженного предприятия были эвакуированы 38 сотрудников.
Российские оккупанты перебросили в Севастополь большой десантный корабль.
"Что касается его возможного участия в мероприятиях по охране и обороне акватории или других учебно-боевых мероприятиях, то это он вряд ли может сделать", – прокомментировал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.
В Красноярском крае России загорелся производственный цех на одном из предприятий. Собственно, загорелся пожар в селе Еловое. На место происшествия выехали спасатели. Вражеские СМИ пишут, что пламя локализовали на площади 1 725 квадратных метров.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что на полномасштабную войну России против Украины следует смотреть реалистично. По его словам, Кремль – не слабый противник.
"Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Надо стараться, чтобы Украина сыграла как можно лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира", – подчеркнул он.
В Силах обороны Юга рассказали о ночной атаке "Шахедов". Там отметили, что оккупанты прибегали к тактическим ухищрениям.
"Враг применял уже опробованные тактические хитрости – заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям", – говорится в сообщении.
Кроме того, по обновленной информации, в Одессе пострадали 6 человек в результате атаки дронов-камикадзе.
Президент США Джозеф Байден призывает Конгресс одобрить продажу Турции американских истребителей, о чем пишет Reuters. Ранее этого потребовал турецкий лидер Эрдоган.
Байден направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса, в нем озвучил намерение официально начать процесс продажи самолетов F-16 Турции, как только Анкара окончательно утвердит заявку Швеции на вступление в НАТО.
Стало известно, что в результате ночной атаки "Шахедов" пострадала также Днепропетровщина. Враг направил два беспилотника на Глеюватскую общину в районе Кривого Рога. Там загорелся пожар на предприятии, есть разрушения, однако обошлось без жертв и пострадавших.
В Генштабе информируют, что только за последние сутки оккупанты потеряли 950 солдат на поле боя. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 379 610 захватчиков.
По информации Handelsblatt, Великобритания предложила Берлину решение дилеммы с ракетами Taurus. План предусматривает, что Германия передаст свои ракеты в Британию, а та, в свою очередь, предоставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Аналитики из ISW пишут, что российская пропаганда пытается посеять раздор в украинском обществе, обвиняя Украину в сбитии Ил-76 с военнопленными. Кроме того, подорвать международную поддержку.
"Российские актеры информационного пространства хватаются за катастрофу Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать волю Запада по оказанию помощи", – констатируют эксперты.
Украинские власти сообщали, что в Одессе оккупанты повредили жилые дома и попали в промышленный объект во время атаки "Шахедами". Гражданская инфраструктура пострадала в Приморском районе. Также, по предварительной информации, известно о двух пострадавших.
В Воздушных силах констатировали, что ночью оккупанты запустили "Шахеды" и ракеты С-300. Наши защитники неба ликвидировали 11 из 14 ударных дронов. В то же время враг выпустил 4 ракеты С-300 по Харькову из Белгородской области и одну – из оккупированного Донецка.
В российском городе Туапсе вечером 24 января вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Не исключено, что произошло возгорание в результате воздушной атаки.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук отреагировал на всплеск активности российской пропаганды. По его словам, Силы обороны будут защищать граждан Украины.
"В течение дня 24 января 2024 года российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию – пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора", – отметил Олещук.
Местные СМИ около 23:30, 24 января сообщали, что после взрывов в Одессе вспыхнул пожар. Воздушные силы предупреждали о летящих на регион "Шахедах". Впоследствии в полиции констатировали, что поврежден многоэтажный дом и складское помещение.
Россияне пытаются вывернуть историю из Ил-76 в свою пользу и обвинить Украину. Министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал запрос о созыве немедленного заседания Совбеза в связи с падением самолета.
Франция, председательствующая в ООН, отказала государству-агрессору. Как пишут росСМИ, Париж предложил перенести заседание по поводу катастрофы на 25 января, 17:00 – 26 января, 00:00 по киевскому времени.