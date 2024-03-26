Харьков в очередной раз был под прицелом "Шахедов": хронология 762 дня войны

Враг продолжает создавать воздушную угрозу для мирных граждан Украины. В то же время Вооруженные Силы держат оборону на фронте и уничтожают захватчиков.

Вторник, 26 марта, – это уже 762 сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале читайте самое главное за этот день.

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