Харьков в очередной раз был под прицелом "Шахедов": хронология 762 дня войны
Враг продолжает создавать воздушную угрозу для мирных граждан Украины. В то же время Вооруженные Силы держат оборону на фронте и уничтожают захватчиков.
Вторник, 26 марта, – это уже 762 сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале читайте самое главное за этот день.
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В Харькове слышали взрывы около 00:38. Городской голова Терехов заявлял о "Шахедах". Кроме того, впоследствии власти информировали о других волнах дронов и работе ПВО. Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия и средств поражения. Всему свое время, не ускоряем события. Потенциал для его полного уничтожения (Крымского моста – 24 Канал) у нас конечно же есть, По словам Малюка, автомобильное сообщение на переправе ограничили после успешных атак. Количество поездов, которые перевозят оружие, уменьшилось с более 40 единиц до нуля. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство достаточно прямолинейно говорит с партнерами по передаче ПВО. В частности, системы Patriot очень эффективны, но они очень подорожали. Нет решений по поставке новых батарей ПВО, класса Patriot прежде всего. Именно Patriot является наиболее эффективным для сбивания баллистики. Также, по словам Кулебы, союзники боятся, что Россия может напасть на них и будто придерживают эту качественную систему ПВО. Поэтому задержки с поставками – политическая проблема. Нардеп Федор Вениславский заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взялся за аудит Сил обороны. Можем сказать, что это более 8 тысяч человек (мобилизованных, что не были на фронте, которых сейчас уже привлечено – 24 Канал), До этого нардеп Давид Арахамия констатировал, что обнаружили "условно, 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генштаб и не воевали".
"Шахеды" на Харьков
Полное уничтожение Крымского моста
– добавил чиновник.
Patriot для Украины
– сказал избранник.
В Харькове слышали взрывы около 00:38. Городской голова Терехов заявлял о "Шахедах". Кроме того, впоследствии власти информировали о других волнах дронов и работе ПВО.
Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия и средств поражения.
Всему свое время, не ускоряем события. Потенциал для его полного уничтожения (Крымского моста – 24 Канал) у нас конечно же есть,
По словам Малюка, автомобильное сообщение на переправе ограничили после успешных атак. Количество поездов, которые перевозят оружие, уменьшилось с более 40 единиц до нуля.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство достаточно прямолинейно говорит с партнерами по передаче ПВО. В частности, системы Patriot очень эффективны, но они очень подорожали.
Нет решений по поставке новых батарей ПВО, класса Patriot прежде всего. Именно Patriot является наиболее эффективным для сбивания баллистики.
Также, по словам Кулебы, союзники боятся, что Россия может напасть на них и будто придерживают эту качественную систему ПВО. Поэтому задержки с поставками – политическая проблема.
Нардеп Федор Вениславский заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взялся за аудит Сил обороны.
Можем сказать, что это более 8 тысяч человек (мобилизованных, что не были на фронте, которых сейчас уже привлечено – 24 Канал),
До этого нардеп Давид Арахамия констатировал, что обнаружили "условно, 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генштаб и не воевали".