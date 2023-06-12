Уровень воды в Каховском водохранилище упал до отметки почти в 4 метра
Источник:Херсонская ОВА
Херсонщина приходит в себя от последствий подрыва Каховской ГЭС оккупантами. В настоящее время уровень воды в Каховском водохранилище составляет 3,93 метра.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, уровень воды продолжает уменьшаться.
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Вода постепенно отходит
Прокудин подчеркнул, что затопленная площадь почти вдвое уменьшилась. В настоящее время она составляет 77 квадратных километров.
На вечер 11 июня в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов. Из них 32 – на правом берегу, еще 14 – на левобережье.
Мы продолжаем эвакуацию с правобережья, а также вытаскиваем наших людей из того ада, который россияне устроили на левом берегу,
– рассказал Прокудин.
Россияне обстреляли лодку с людьми: что известно
- 11 июня российские террористы обстреляли лодка с пострадавшими от подтопления людьми. Они пытались эвакуироваться с оккупированного левого берега Херсона на контролируемый Украиной правый.
- По словам Прокудина, в результате обстрела погибли 3 человека. В частности, 74-летний мужчина, спасший женщину, закрыв ее своим телом. Он скончался от выстрелов в спину. Еще 23 человека получили ранения.
- Кроме того, накануне оккупанты нанесли удары по эвакуационным группам в Корабельном районе Херсона. В результате обстрела пострадали 2 волонтера – 52-летний и 25-летние мужчины. Медики оказали раненым необходимую помощь. Кроме того, из-за атаки окупантов есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры города.