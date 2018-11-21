Какой сезонный фрукт поможет вылечить заболевания горла

Хурма – незаменимый фрукт в холодное время года. Ведь она укрепляет иммунитет и ускоряет выздоровление от простуд.

Хурма содержит большое количество полезных микроэлементов, витаминов и питательных веществ, необходимых организму для слаженной работы, передает Аllwomens.

Читайте также: Как лечить ячмень на веке глаза

Фрукт прекрасно воздействует на иммунную систему и повышает защитные силы организма в период простуд и гриппа, ведь содержит витамины С и B, минеральные соли и магний.

А благодаря дубильным веществам, из-за которых плоды имеют терпкий привкус, хурма еще и обладает бактерицидными свойствами. Кроме того, фрукт помогает уменьшить боль и воспаление горла и носоглотки.

Со слов специалистов, хурма очень полезна при кашле, а благодаря высокому содержанию железа, сок плодов хурмы часто назначают при анемии. А еще хурма успокаивает нервы, придает телу сил и бодрости.

Хурма – полезный фрукт при простуде

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.