Еще не все у них хлам, – Черник предположил, в каком состоянии ядерное оружие России

Россия – вторая страна после США, которая имеет так называемую ядерную триаду, которая запускается из шахт. У россиян есть две главные ракеты УР-100Н и Р-36М. В 2014 году украинское предприятие "Южмаш" прекратило их обслуживать. А враг не может этого делать, потому что не имеет соответствующего технологического цикла.

Россияне прибегли к разработке своей новой стратегической дальнобойной ракеты "Сармат" с дальностью до 11 тысяч километров. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Петр Черник.

Читайте также В США назвали новые ядерные угрозы Путина "безответственными"

Ядерное оружие России

Петр Черник подчеркнул, что оккупанты декларируют дальность ракеты "Сармат" до 11 тысяч километров. По номенклатуре, она может иметь до 10 боеголовок в 100 – 150 килотонн. Она может разгоняться до 28 махов. Один мах – это скорость звука более 1 200 километров в час.

Обратите внимание! В России во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". О неудачном испытании российских оккупантов свидетельствуют спутниковые снимки. В комментарии пропагандистам представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет никакой информации о результатах испытания ракеты "Сармат". В минобороны России не делали никаких заявлений по этому поводу.

Ракета "Сармат" должна была заменить предыдущие, однако она взорвалась. Можно сделать четкий вывод, что именно пусковые установки шахтного типа у захватчиков деградированы как явление.

Восстановить они не смогут. А если возьмутся восстанавливать, то будут сыпать миллиарды долларов. Пусть сыплют. Несмотря на большой бюджет на следующий год более 140 миллиардов долларов – это означает отрывать от чего-то другого. От снарядов, в частности,

– сказал военный эксперт.

Также у врага есть подвижные установки РС-24 Ярс. Есть подводный флот. Это 5 типов атомных подводных лодок: "Дельфин", новейший "Борей" с ракетой Р-39, "Антей", "Кондор", "Ясень". Суммарный залп этого подводного флота может составлять до 200 ракет.

Кроме того, у оккупантов есть бомбардировщик Ту-95МС. Хотя он старый, но ракету Х-102 с боевой головкой в одну мегатонну они имеют. А еще новейшая разработка России в оперативно-тактическом смысле – комплекс "Искандер" также имеет ядерную часть. "Калибр" и "Кинжал" тоже.

"Поэтому не стоит их хоронить, что у них там все хлам. Подчеркну, что шахтное базирование – точно хлам. А эти ресурсы у них еще есть. Да, МиГ-31К уже не смогут строить. Ту-95МС движется к своему завершению. Но "Искандеры" и "Калибры" стоят у них на конвейере. Вмонтировать туда ядерную боеголовку проблемы не составляет. Пусковые установки у них для этого есть", – добавил Черник.