Росіяни вдалися до розробки своєї нової стратегічної далекобійної ракети "Сармат" з дальністю до 11 тисяч кілометрів. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Петро Черник.

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Ядерна зброя Росії

Петро Черник підкреслив, що окупанти декларують дальність ракети "Сармат" до 11 тисяч кілометрів. За номенклатурою, вона може мати до 10 боєголовок у 100 – 150 кілотонн. Вона може розганятися до 28 махів. Один мах – це швидкість звуку понад 1 200 кілометрів на годину.

Зверніть увагу! У Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". Про невдале випробовування російських окупантів свідчать супутникові знімки. У коментарі пропагандистам речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що не має жодної інформації щодо результатів випробування ракети "Сармат". У міноборони Росії не робили жодних заяв з цього приводу.

Ракета "Сармат" мала замінити попередні, однак вона вибухнула. Можна зробити чіткий висновок, що саме пускові установки шахтного типу у загарбників деградовані як явище.

Відновити вони не зможуть. А якщо візьмуться відновлювати, то будуть сипати мільярди доларів. Хай сиплють. Попри великий бюджет на наступний рік понад 140 мільярдів доларів – це означає відривати від чогось іншого. Від снарядів, зокрема,

– сказав військовий експерт.

Також у ворога є рухомі установки РС-24 Ярс. Є підводний флот. Це 5 типів атомних підводних човнів: "Дельфін", найновіший "Борей" з ракетою Р-39, "Антей", "Кондор", "Ясень". Сумарний залп цього підводного флоту може складати до 200 ракет.

Крім того, в окупантів є бомбардувальник Ту-95МС. Хоч він старий, але ракету Х-102 із бойовою головкою в одну мегатонну вони мають. А ще найновіша розробка Росії в оперативно-тактичному сенсі – комплекс "Іскандер" також має ядерну частину. "Калібр" і "Кинджал" теж.

"Тому не варто їх ховати, що у них там все мотлох. Підкреслю, що шахтне базування – точно мотлох. А ці ресурси у них ще є. Так, Міг-31К вже не зможуть будувати. Ту-95МС рухається до свого завершення. Але "Іскандери" та "Калібри" стоять у них на конвеєрі. Вмонтувати туди ядерну боєголовку проблеми не складає. Пускові установки у них для цього є", – додав Черник.