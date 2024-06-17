Итоги Саммита мира, заключенные идут на фронт: хронология 845 дня войны

Украинские воины держат оборону, отражая штурмы российских захватчиков. Враг несет огромные потери в результате атак: как и в личном составе, так и в технике.

Понедельник, 17 июня, – это уже 845 сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале 24 Канала узнавайте главные новости дня.

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