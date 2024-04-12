Существуют районы, где большие проблемы: какова ситуация с энергетикой после российских атак

Россия продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры, что повлекло проблемы со светом в некоторых регионах Украины. Ситуация сложная, но все же ее реально решить.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что способность генерировать электроэнергию сейчас существенно снижена. Правда, в отдельные часы в световой день Украина может экспортировать избыток электроэнергии за границу, что и происходит.

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В пиковые часы есть определенные проблемы. Прежде всего речь идет о 19 – 22 вечера. Тогда Украина нуждается в импорте. При этом почти в максимальном объеме.

Эти объемы компенсируют недостаток маневровой генерации, которая возникла в результате российских обстрелов. Пока ситуацию удается сбалансировать – и Укрэнерго не вводит графики отключений, кроме Харькова. Но призывает граждан рационально относиться к использованию электроэнергии. Не включайте мощные электроприборы с 19 по 22. Эта просьба сохранится в течение всего межсезонья и во время отопительного сезона,

– отметил Рябцев.

Существуют отдельные районы, где есть проблемы с электроэнергией. Речь идет о Харькове, где перерыв в поставках может достигать от 8 – 10 часов. Это может длиться достаточно долго, потому что энергетики не успевают восстановить все между обстрелами.

Сложная ситуация на Криворожье. Там время от времени ограничивают энергоснабжение для промышленных потребителей. Также есть проблемы у людей, которые проживают возле поврежденных ТЭС. Часто их дома были запитаны именно с самих станций.

Целесообразно ли восстанавливать поврежденные ТЭС

Рябцев подчеркнул, что сейчас ситуация является угрожающей, но контролируемой. Но те проблемы, которые есть, реально решить. Энергетики знают, как это сделать. Но критически важно, чтобы было четкое соблюдение правильного распределения ресурсов. Восстанавливать крупные объекты нужно только тогда, когда будут выполнены три обязательных условия.

Первое – в межсезонье должно быть достаточно времени, чтобы восстановить работу блока. Второе – на восстановление должно быть достаточно ресурсов. Прежде всего кадровых и финансовых. А также – есть ли в доступе оборудование, которым можно заменить поврежденное. Третье – нужно гарантировать противоракетную защиту для этих объектов после восстановления,

– отметил Рябцев.

Если хотя бы одно из условий этих объектов не может быть выполнено, то нужно пересмотреть решение о восстановлении электростанций. В таком случае следует отдавать предпочтение установлению большого количества станций небольшой производительности от 5 – до 30 МВт и объединить их в малые системы распределения.

Обстрелы Украины: кратко