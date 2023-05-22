Они не учли один момент, – Череватый назвал главную ошибку россиян в войне против Украины

Оккупанты продолжают распространять фейки, что якобы "захватили" Бахмут. Однако часть города-крепости под контролем Сил обороны, бои продолжаются. Кстати, в войне против Украины оккупанты совершили очень большую ошибку.

Так, российские захватчики не учли очень важный момент. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Оккупанты совершили огромную ошибку

Череватый напомнил, как россияне пугали нас "клещами", "котлами", что якобы "Украине осталось три – четыре дня", что "все будут уничтожены". Однако враг кое-что не учел. В частности, что с 2014 года тысячи украинцев прошли через АТО и ООС.

Кроме того, наши граждане принимали участие в зарубежных тренинговых миссиях. Также сержанты, офицеры, контрактники проходили зарубежные учения, в частности со странами НАТО.

Они (россияне – 24 Канал) это все в своих аналитических раскладках почему-то не учли. И потому совершили самую главную ошибку, когда просчитали стратегически, как они ведут войну,

– подчеркнул Череватый.

Также констатировал, что россияне вынуждены были действовать не проактивно, а реактивно. То есть, реагировать на события, реагировать на наши действия, на то, как у них складываются обстоятельства.

"Они докатились до того, что уже просто дрожат и надеются, что им удастся захватить на какое-то большое время, возможно, районный центр", – подытожил спикер Восточной группировки войск.

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ВСУ приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение

Утром 22 мая замминистра обороны Анна Маляр отметила, что украинские воины продолжают контролировать часть инфраструктурных и промышленных объектов, а также частного сектора в юго-западном районе города. Речь идет о районе "Самолет".

Добавим, накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что украинские защитники продолжают продвигаться по флангам пригорода Бахмута. Также генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны фактически приближаются к взятию города-крепости в тактическое окружение.