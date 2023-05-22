Так, російські загарбники не врахували дуже важливий момент. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Окупанти зробили величезну помилку

Череватий нагадав, як росіяни лякали нас "кліщами", "котлами", що нібито "Україні залишилося три-чотири дні", що "всі будуть знищені". Однак, ворог дещо не врахував. Зокрема, що з 2014 року тисячі українців пройшли через АТО та ООС.

Окрім того, наші громадяни брали участь в іноземних тренінгових місіях. Також сержанти, офіцери, контрактники проходили закордонні навчання, зокрема, з країнами НАТО.

Вони (росіяни – 24 Канал) це все у своїх аналітичних розкладках чомусь не врахували. І тому зробили найголовнішу помилку, коли прорахували стратегічно, як вони ведуть війну,

– наголосив Череватий.

Також констатував, що росіяни були змушені діяти не проактивно, а реактивно. Тобто реагувати на події, реагувати на наші дії, на те, як у них складаються обставини.

"Вони докотилися до того, що вже просто тремтять і сподіваються, що їм вдасться захопити на якийсь великий час, можливо, районний центр", – підсумував речник Східного угруповання військ.

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ЗСУ наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення

Зауважимо, що вранці 22 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що українські воїни продовжують контролювати частину інфраструктурних та промислових об'єктів, а ще приватного сектора у південно-західному районі міста. Йдеться про район "Літак".

Додамо, напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів, що українські воїни продовжують просуватися по флангах передмістя Бахмута. Також генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони фактично наближаються до взяття міста-фортеці в тактичне оточення.