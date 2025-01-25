У Путина непростая ситуация, – политолог объяснил последние громкие заявления Трампа

Дональд Трамп буквально за три дня на посту президента США создал новую ситуацию, в частности сложную для России, вокруг возможных контактов и переговоров по российско-украинской войне.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Александр Морозов, отметив, что Трамп не ведет каких-то закулисных переговоров и очевидно оказывает давление на Путина.

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Чего ждут в Кремле от Трампа

Новый госсекретарь США Марко Рубио еще не сделал никаких шагов в отношении Москвы, чтобы начать подготовку встречи Путина и Трампа. Однако, вероятно, такая подготовка начнется в ближайшее время, поскольку президент США четко об этом говорит.

Ответ Путина, как всегда, двусмысленный и ироничный. Однако то, что сказал Путин пока мало что значит с точки зрения потенциальных переговоров,

– отметил Морозов.

В Кремле ждут конкретных шагов от США для организации контакта между Путиным и Трампом. Пока очевидно этого не произошло. Впрочем, российский диктатор не мог не ответить на последовательную и четкую инициативу Трампа. Он дал короткий комментарий, который не открывает двери к переговорам и новой дипломатической активности.

К слову, Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но считает, что запрет диалога со стороны Владимира Зеленского делает их нелегитимными.

Сколько времени Трамп даст Путину на "подумать"

Новоназначенный президент США пригрозил, если Россия не согласится на переговоры, то Вашингтон мощно вооружит Украину и наложит жесткие санкции против страны-агрессора. Политолог предположил, сколько времени должно пройти, чтобы Трамп перешел к жестким действиям.

Я думаю, что все это будет очень быстро. На этот раз Трамп вступил в каденцию очень подготовленным, ведь принимает решения крайне быстро,

– сказал политолог.

В частности, около 100 указов подписано сразу. Вероятно, за несколько месяцев до инаугурации команда Трампа подготовила пошаговый план, ведь в течение трех дней мы видим последовательные шаги. Это означает, что Трамп надеется быстро действовать в начале своей каденции по всем проблемам. По мнению Морозова, у Трампа на руках есть "план Б" относительно того, как действовать, если прекращения огня не будет.

По данным The Telegraph, Дональд Трамп способен сломать экономику России и положить конец войне в Украине.