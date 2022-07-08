Он живет этим, – Пионтковский считает, что Джонсон станет главным архитектором Украины
С первого дня полномасштабного вторжения Великобритания продемонстрировала решительную позицию по поводу российской агрессии и поддержки нашей страны. В частности, премьер-министра Борис Джонсон считают настоящим другом Украины.
Решение об его отставке стало большим ударом как для украинского, так и для британского народов. Об этом 24 каналу сказал Андрей Пионтковский.
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Великобритания – наш надежный союзник
7 июня Борис Джонсон объявил о своей отставке. Политик поблагодарил британцев и не обошел вниманием Украину. В своей речи он подчеркнул, что Великобритания стала лидером в организации поддержки свободным миром Украины, которая борется против оккупантов.
Это человек, который живет Украиной. Он знает, что там сейчас происходит,
– подчеркнул Пионтковский.
Россияне радуются
По его мнению, в управлении Англии ничего не изменится, поэтому у кремля нет шансов. Публицист подчеркнул: в Москве четко понимают, какой харизматичной фигурой является Борис Джонсон для Украины. "Это больше потеря для Украины, чем для Англии", – сказал он.
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Отставка Джонсона: что известно
- Вчера, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке и покинул пост лидера Консервативной партии.
- Политик отличился решительными взглядами на российско-украинскую войну. Он подчеркнул, что такое решение никоим образом не отразится на поддержке Украины. "Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это потребуется", – заявил он.
- Известно, что Джонсон будет занимать должность еще 3 месяца. В настоящее время Лондон выбирает нового премьер-министра. Среди основных претендентов на должность – министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава МИД Лиз Трасс. Они также имеют четкую и решительную позицию по поддержке Украины.
- Президент Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины и поблагодарил за решительную и бескомпромиссную поддержку с первого дня вторжения России.
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