Пригожин не доиграл игру и смотрит на Путина иронически, – Подоляк предположил будущее России

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, устроивший военный демарш, публично унизил диктатора Владимира Путина и публично заставил его бежать на Валдай. И, несмотря на это, он свободно себя чувствует.

Более того, даже приезжает на саммит "Россия-Африка". Это еще дополнительное обнуление остатков репутации Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Я, честно говоря, не совсем понимаю, кто сегодня должен воспринимать Путина серьезно. Человек такого типа крайне труслив. Я даже не знаю можно ли с ним здороваться", – сказал советник главы ОПУ.

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Не доиграл игру

В информационном пространстве все чаще раздаются прогнозы, что Россию еще ждет много мятежей. В Офисе Президента предполагают, что очередной переворот на территории страны-агрессорки не будет возглавлен пассионарным вождем.

Я бы не сбрасывал, что Пригожин не доиграл игру. Безусловно, он смотрит на Путина иронически,

– отметил Подоляк.

Мы увидим второй или третий этап внутренних трансформаций в России. Это будет такое большое количество маленьких разных силовых структур, которые будут сражаться между собой на разных территориях. Кроме того, если будут люди, желающие перехватить политическую власть, Пригожин обеспечит силовой сценарий, а люди – политический. Потому что это не было готово 23 – 24 июня.

"Я бы все же не исключал сценарий, когда Пригожин доиграет. Масштаб самого Пригожина, это не масштаб человека, который может стать кем-то в России публично. Однако сегодня он может спокойно разобраться не то, что с Сергеем Шойгу, а с тем же Николаем. Патрушев, который после неудачного переворота Пригожина выглядит крайне ничтожно", – добавил советник главы ОПУ.

Очередной бред пропагандистов

Путинские муртады, в частности Патрушев, Нарышкин, продолжают рассказывать бред о возможности аннексии западных регионов Украины, биолаборатории и о том, что раненые украинские солдаты являются биодонорами.

"Это просто феерия какая-то. Патрушев говорит, что прямо на линии фронта с ними что-то делают. Вы понимаете этот уровень? Уровень неадекватности людей", – сказал Подоляк.

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