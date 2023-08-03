Пригожин не доиграл игру и смотрит на Путина иронически, – Подоляк предположил будущее России
Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, устроивший военный демарш, публично унизил диктатора Владимира Путина и публично заставил его бежать на Валдай. И, несмотря на это, он свободно себя чувствует.
Более того, даже приезжает на саммит "Россия-Африка". Это еще дополнительное обнуление остатков репутации Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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"Я, честно говоря, не совсем понимаю, кто сегодня должен воспринимать Путина серьезно. Человек такого типа крайне труслив. Я даже не знаю можно ли с ним здороваться", – сказал советник главы ОПУ.
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Не доиграл игру
В информационном пространстве все чаще раздаются прогнозы, что Россию еще ждет много мятежей. В Офисе Президента предполагают, что очередной переворот на территории страны-агрессорки не будет возглавлен пассионарным вождем.
Я бы не сбрасывал, что Пригожин не доиграл игру. Безусловно, он смотрит на Путина иронически,
– отметил Подоляк.
Мы увидим второй или третий этап внутренних трансформаций в России. Это будет такое большое количество маленьких разных силовых структур, которые будут сражаться между собой на разных территориях. Кроме того, если будут люди, желающие перехватить политическую власть, Пригожин обеспечит силовой сценарий, а люди – политический. Потому что это не было готово 23 – 24 июня.
"Я бы все же не исключал сценарий, когда Пригожин доиграет. Масштаб самого Пригожина, это не масштаб человека, который может стать кем-то в России публично. Однако сегодня он может спокойно разобраться не то, что с Сергеем Шойгу, а с тем же Николаем. Патрушев, который после неудачного переворота Пригожина выглядит крайне ничтожно", – добавил советник главы ОПУ.
Очередной бред пропагандистов
Путинские муртады, в частности Патрушев, Нарышкин, продолжают рассказывать бред о возможности аннексии западных регионов Украины, биолаборатории и о том, что раненые украинские солдаты являются биодонорами.
"Это просто феерия какая-то. Патрушев говорит, что прямо на линии фронта с ними что-то делают. Вы понимаете этот уровень? Уровень неадекватности людей", – сказал Подоляк.
Последствия мятежа Пригожина: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может шантажировать Владимира Путина, используя вагнеровцы. После "похода" главы ЧВК "Вагнера" на Москву, ситуация в российской армии стала совершенно разбалансированной.
- Предполагают, что следующий мятеж может состояться и без участия ЧВК "Вагнера". Повторить инициативу Пригожина могут другие группы оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.
- Россию до сих пор преследуют последствия "марша справедливости", который состоялся больше месяца назад. В частности, на проблемы в министерстве обороны России указывает по меньшей мере отсутствие первых лиц в медиапространстве. Сергей Шойгу недавно разве что ездил в Северную Корею. Командующий оккупационными войсками Валерий Герасимов после мятежа впервые появился на публике 10 июля.