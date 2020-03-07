Какую зарплату получил Рябошапка в последний месяц работы на должности генпрокурора
Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка за февраль 2020 года заработал почти 160 тысяч гривен. Но из этой суммы еще отчислят налоги.
Об этом свидетельствует ответ пресс-службы Офиса генпрокурора на запрос журналистов 24 канала.
Кстати, Чумак заявил, что Рябошапку уволили из-за "одного большого банка"
Согласно обнародованным данным, размер должностного оклада генпрокурора составляет 93 тысяч 648 гривен. В пресс-службе подчеркивают, что такую сумму начислено в соответствии с постановлением Кабмина "Об условиях труда прокуроров".
В феврале же размер начисленной зарплаты Рябошапке составляет 159 тысяч 197 гривен и 49 копеек. В Офисе генпрокурора не уточнили, что составляет остальные сумму, кроме должностного оклада. Вполне вероятно, что это надбавки и премии.
В январе Рябошапка заработал 180 тысяч 672 гривны гривен зарплаты. Но это без вычета налогов.
Ответ Офиса Генпрокурора о зарплате Рябошапки
Почему Рябошапка сейчас – не генпрокурор
3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. Уже на следующий день профильный комитет парламента из правоохранительных органов рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки. В конце концов, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 народных избранника.
Сам Рябошапка считает, что Рада была заинтересована в его отставке, ведь в ГПУ было неудобно "порешать" свои дела. В частности, по словам экс-генпрокурора, некоторые "слуги народа" просили его назначить своих прокуроров. В то же время отставку Рябошапки связывают с неподписанием подозрений пятому президенту Петру Порошенко.
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Сейчас обязанности генерального прокурора временно будет исполнять заместитель уволенного Руслана Рябошапки Виктор Чумак.
Какие зарплаты получают украинцы?С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты в Украине увеличен на 13,2% и составляет 4 723 гривны или 28,31 гривны в час.
Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.
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