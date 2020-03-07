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      Какую зарплату получил Рябошапка в последний месяц работы на должности генпрокурора

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      Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка за февраль 2020 года заработал почти 160 тысяч гривен. Но из этой суммы еще отчислят налоги.

      Об этом свидетельствует ответ пресс-службы Офиса генпрокурора на запрос журналистов 24 канала.

      Кстати, Чумак заявил, что Рябошапку уволили из-за "одного большого банка"

      Согласно обнародованным данным, размер должностного оклада генпрокурора составляет 93 тысяч 648 гривен. В пресс-службе подчеркивают, что такую ​​сумму начислено в соответствии с постановлением Кабмина "Об условиях труда прокуроров".

      В феврале же размер начисленной зарплаты Рябошапке составляет 159 тысяч 197 гривен и 49 копеек. В Офисе генпрокурора не уточнили, что составляет остальные сумму, кроме должностного оклада. Вполне вероятно, что это надбавки и премии.

      В январе Рябошапка заработал 180 тысяч 672 гривны гривен зарплаты. Но это без вычета налогов.


      Ответ Офиса Генпрокурора о зарплате Рябошапки

      Почему Рябошапка сейчас – не генпрокурор

      3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. Уже на следующий день профильный комитет парламента из правоохранительных органов рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки. В конце концов, 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. За проголосовали 263 народных избранника.

      Сам Рябошапка считает, что Рада была заинтересована в его отставке, ведь в ГПУ было неудобно "порешать" свои дела. В частности, по словам экс-генпрокурора, некоторые "слуги народа" просили его назначить своих прокуроров. В то же время отставку Рябошапки связывают с неподписанием подозрений пятому президенту Петру Порошенко.

      К теме! Заместитель генпрокурора Касько подал в отставку, – СМИ

      Сейчас обязанности генерального прокурора временно будет исполнять заместитель уволенного Руслана Рябошапки Виктор Чумак.

      Какие зарплаты получают украинцы?С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты в Украине увеличен на 13,2% и составляет 4 723 гривны или 28,31 гривны в час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.


      Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канал

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Доходы политиков Офис генпрокурора Новости политики Зарплата Руслан Рябошапка Новости Украины
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