Меньшее время подлета: почему "Калибры" стали опаснее для Украины

Россия длительное время накапливала противокорабельные ракеты "Калибр", что означает, что скоро могут состояться массовые атаки на Украину. К ним нужно быть готовым, ведь у россиян появились новые механизмы.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия теперь может перезаряжать "Калибры" и может применять подводные носители ракет. Таким образом время подлета ракет к Украине станет намного меньше.

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Перезарядка "Калибров"

По словам Свитана, появилась информация о том, что россияне развили специальную инженерную службу по перезарядке Калибров в Новороссийске. На нескольких припортовых структурах уже есть замеченные ракеты. Россия за эти пол года или создала новую, или перенесла из Севастополя те механизмы, которыми можно перезарядить ракетоносители, как подводные, так и надводные.

Техническая возможность у россиян уже есть – отстреляться "Калибрами" и перезарядиться у Новороссийска, пока мы до него не доберемся и не уничтожим эту систему. Поэтому к атаке нужно готовиться,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Стоит заметить, что "Калибры" – это ракеты, подобные звуковой ракеты уровня Х-101, Х-555, которыми россияне уже третий год атакуют Украину. Калибры мы тоже видели неоднократно и сбивали их. Свитан также добавил, что наше ПВО не отличает ракет воздушного и наземного базирования, когда они выполняют боевую работу.

Меньшее время подлета

Теперь время старта и подлета может быть намного короче. Мы видим, когда россияне взлетают с аэродрома Оленья, когда нужно еще несколько часов, пока ракеты выйдут на пусковые рубежи в Каспийское море. Однако при запусках "Калибров" с моря, по словам полковника запаса ВСУ, до юга Украины они могут долететь за несколько десятков минут.

Еще более опасным является подводный старт – когда выходят подводные лодки и каждая из них в торпедных аппаратах может нести 4 "Калибра" с системами воздушного выброса.

Как минимум у россиян есть 3 подводные лодки, то есть возможны 12 подводных пусков. Однако трудно оценить подводные пуски, потому что время подлета у ракеты меньше и времени на реакцию у нас меньше,

– отметил Свитан.

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