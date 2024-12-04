Аж восемь кораблей России: в ВМС предупредили об опасности с Черного и Средземного морей

Россия не прекращает ракетный террор Украины. О вероятности очередного обстрела предупредили в Военно-Морских Силах.

Длительное время противник не применял ""Калибры". Оккупанты имели трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой. Впрочем, сейчас, враг, вероятно, решил эту проблему и начал активнее использовать "Калибры" для ударов по Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы.

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Какова ситуация на море

По состоянию на 06:00 4 декабря в Черном море находятся 8 российских судов. Среди них – четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 24 снарядов.

Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном находятся 6 судов оккупантов, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 ракеты.

Также в ВМС рассказали, что за сутки в интересах агрессора проход Керченским проливом осуществили: в Черное море 8 российских судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 кораблей, из них 2 двигались из пролива Босфор.

К слову, в СМИ проанализировали, какие ракеты захватчиков, кроме "Орешника", способны нести ядерный заряд. Их оказалось немало. Среди них – те, которыми оккупанты постоянно атакуют Украину.