"У нас нет плана Б": Эстония призывает Запад увеличить военную поддержку Украины
Источник:BBC
Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала западные страны увеличить военную помощь Украине. Она считает, что в случае победы России Эстония может стать следующей жертвой агрессии.
Каллас напомнила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП. Также она отметила, что Россия ведет гибридную войну против Запада и стремится посеять страх в западных обществах.
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В Эстонии призвали к увеличению военной помощи для Украины
Эстонский премьер-министр призвала западные страны увеличить военную помощь Украине, поскольку в случае победы России Эстония может стать следующей жертвой агрессии.
Каллас отметила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП.
Если бы каждая страна НАТО делала то же, Украина уже бы победила,
– подчеркнула она.
На вопрос о том, есть ли в Эстонии "план Б" в случае поражения Украины, Каллас ответила, что такого плана нет.
"У нас нет "плана Б" на случай победы России, потому что тогда мы перестанем сосредотачиваться на плане А (помощь Украине в противостоянии российской агрессии – 24 Канал)", – заявила премьер-министр.
Каллас подчеркнула, что важно не впадать в пессимизм. По ее словам, победа Украины – это не только вопрос территории. Даже если Украина присоединится к НАТО без контроля над определенными территориями, это будет победой, поскольку она будет под защитой НАТО.
Также она подчеркнула, что Россия ведет гибридную войну против Запада и стремится посеять страх в западных обществах.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Шведское правительство объявило о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на сегодняшний день, стоимостью более 13 миллиардов шведских крон (1,3 миллиарда долларов).
- Также 28 мая стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, причем первые самолеты поступят уже до конца этого года.
- Заметим, что в США официально подтвердили, что Джо Байден разрешил удары по российской территории, но исключительно для атак в районе Харькова.