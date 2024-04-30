Нардеп Камельчук заявил, что в Польше готовят подразделения для службы в Украине: правда ли это
Источник:Новости.LIVE
Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в Польше готовят подразделения из мужчин, выехавших за границу, для военной службы в Украине.
Политик рассказал, что среди украинских мужчин, которые находятся за рубежом, якобы есть значительное количество желающих служить.
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Что сказал Камельчук
По словам Камельчука, есть даже мужчины из религиозных общин, которые тоже выразили желание воевать, но после учений.
Такие мужчины хотели бы пройти обучение в хороших условиях за рубежом. Я знаю, что это уже происходит по инициативе руководства морпехов, которые в Польше готовят небольшие подразделения. Речь идет не о тысячах, но уже о сотнях,
– заверил нардеп.
Стоит отметить, что Камельчук не рассказал, из каких источников получил такую статистику и цифры. Также примечательно, что политик является депутатом Верховной Рады, а не представителем Министерства иностранных дел. В МИД пока не обнародовали никакой подобной информации.
Ранее нардеп Камельчук уже отмечался рядом резонансных заявлений (в частности называл Covid-19 "вымышленной болезнью"), скандалов и даже получал подозрение от НАБУ.
Больше о деле Камельчука
- В конце 2022 года политик получил подозрение из-за недостоверного декларирования. В частности, он скрыл квартиру на Печерске, которую арендовал в течение двух лет. Стоимость квартиры составляет более 3,6 миллиона гривен.
- ВАКС 16 марта 2023 года рассматривал дело о недостоверном декларировании Камельчука. Тогда нардепа оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.
- Впоследствии Камельчук почти не появлялся на заседания суда, когда рассматривали его дело. Он оправдывался "командировками" и плохим самочувствием. За неявку в суд "Слугу народа" даже штрафовали.