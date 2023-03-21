Камышин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Экс-глава правления Укрзализныци Александр Камышин стал новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Соответствующее решение было принято сегодня, 21 марта.

Отметим, что ранее Александр Камышин получил должность внештатного советника президента Владимира Зеленского. А об отставке Камышина с должности главы правления Укрзализныци стало известно 27 февраля, информирует 24 Канал.

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Что известно о новом назначении Камышина

Так, 21 марта в Раде был назначен новый министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Им стал бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.

"За" проголосовали 312 нардепов.

Обратите внимание, что на этой должности Камышин заменит Павла Рябикина, увольнение которого накануне поддержали нардепы.



Рада проголосовала за новое назначение Камышина / фото Алексея Гончаренко

Биография Камышина: коротко

С 2006 по 2008 годы Камышин работал в должности аудитора KPMG.

С 2008 года по 2012 год работал менеджером в Dragon Capital. В тот же период занимал должности сначала представителя акционера, а затем генерального директора KMZ Industries.

С 2012 по 2017 годы глава Минстратегпрома работал в должности менеджера по инвестициям SCM и в тот же период являлся членом Наблюдательного совета Portinvest.

С 2011 по 2021 годы Александр Камышин был издателем агромедиахолдинга Latifundist Media.

В январе 2020 года Камышин стал управляющим партнером Fortior Capital и работал на этом посту до 2021 года.

В марте 2022 года Камышин стал полноправным председателем правления Укрзализныци.

27 февраля 2023 года объявил о своей отставке с должности.

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