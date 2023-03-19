Канада передала Украине БРЭМ Bergepanzer: как они увеличат количество трофейной техники

Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3. Бронемашины предназначены для эвакуации поврежденной техники с поля боя.

Bergepanzer хорошо защищены и используют шасси танков, поскольку применяются непосредственно на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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На что способны Bergepanzer

До сих пор основными бронированными ремонтно-эвакуационными машинами в нашем войске были машины на базе танков Т-54 и Т-55. Текущая ситуация показала, что армия Украины нуждается в как можно большем количестве БРЭМ. Так, даже возникла волонтерская инициатива перерабатывать на них трофейные Т-62.

В то же время западные союзники предоставляют нашему государству значительно более совершенные машины этого типа. Bergepanzer являются защищенными. Также их будет проще обслуживать, поскольку их базой является шасси Leopard 2. Партнеры передали Украине немецкие танки Leopard 2, поэтому проблем с дополнительной поставкой запчастей не должно быть.

Кроме того, Bergepanzer, как и любая БРЭМ на базе танка, рассчитана на то, чтобы прежде всего вытягивать танки.

Чем больше у нас будет подобных машин, тем меньше будет потребность в "тракторных войсках" или других импровизированных средствах, чтобы собирать очередные российские трофеи, которые они обязательно будут бросать, когда будут отступать,

– объяснил военный эксперт.

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Канада предоставляет нашему государству несколько Bergepanzer. По мнению военного эксперта, это могут быть все машины такого типа, какие есть у страны.

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Как еще помогает Канада

Оттава объявила очередной пакет военной помощи Киеву. В него войдут:

около 8 000 боеприпасов калибра 155 миллиметров,

12 зенитных ракет из запасов Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО,

более 1 800 учебных боеприпасов для 105-миллиметровых пушек для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля. В общей сложности Канада пообещала предоставить Украине 8 основных боевых танков Leopard 2.