Bergepanzer гарно захищені та використовують шасі танків, оскільки застосовуються безпосередньо на полі бою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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На що здатні Bergepanzer

Досі основними броньованими ремонтно-евакуаційними машинами у нашого війська були машини на базі танків Т-54 та Т-55. Поточна ситуація показала, що армія України потребує якомога більше БРЕМ. Так, навіть виникла волонтерська ініціатива переробляти на них трофейні Т-62.

Водночас наразі західні союзники надають нашій державі значно досконаліші машини цього типу. Bergepanzer є захищенішими. Також їх буде простіше обслуговувати, оскільки їхньою базою є шасі Leopard 2. Партнери передали Україні німецькі танки Leopard 2, тому проблем з додатковим постачанням запчастин не має бути.

Окрім того, Bergepanzer, як і будь-яка БРЕМ на базі танка, розрахована на те, щоб насамперед витягувати танки.

Чим більше у нас буде подібних машин, тим менше буде потреба у "тракторних військах" або інших імпровізованих засобів, щоб збирати чергові російські трофеї, які вони обов'язково покидають, коли відступатимуть,

– пояснив військовий експерт.

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Канада надає нашій державі кілька Bergepanzer. На думку військового експерта, це можуть бути всі машини такого типу, що має країна.

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Як ще допомагає Канада

Оттава оголосила черговий пакет військової допомоги Києву. До нього увійдуть:

близько 8 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів,

12 зенітних ракет із запасів Збройних сил Канади для підтримки систем ППО,

понад 1 800 навчальних боєприпасів для 105-міліметрових гармат для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.

Крім того, міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що країна розпочала постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2, про які було оголошено наприкінці лютого. Загалом Канада пообіцяла надати Україні 8 основних бойових танків Leopard 2.