Канада призвала граждан покинуть Украину, используя коммерческие рейсы

В Канаде обратились к своим гражданам, которые сейчас находятся в Украине. Людей призвали покинуть территорию государства, используя коммерческие рейсы.

Соответствующую информацию во вторник, 1 февраля, разместили на официальном сайте канадского правительства.

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Избегайте поездок из-за постоянных угроз со стороны России и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь в Украине, вам следует уехать, пока есть коммерческие рейсы,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Канада обновила рекомендации касательно путешествий на территорию нашего государства. Тогда гражданам посоветовали подумать, является ли их присутствие в Украине необходимым.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

На фоне угрозы о вероятном нападении России некоторые иностранные страны начали эвакуацию своих дипломатов из Украины и их семей. В частности, США 24 января предоставили право добровольного выезда из Украины дипломатам. Их семьям приказали вернуться на родину.

Великобритания тоже эвакуировала часть работников своего посольства. Вывезла дипломатов и Австралия. Страна рекомендует и другим гражданам покинуть наше государство.

Но Польша и Венгрия присоединились к странам, которые не планируют сейчас вывозить своих дипломатов с территории Украины. Соответствующее заявление озвучили на фоне эвакуации дипломатов других стран из страны.

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В правительстве отметили, что решение о путешествии – это личный выбор и ответственность каждого. Они лишь предоставляют достоверную и актуальную информацию, для того, чтобы такие решения принимали правильно.