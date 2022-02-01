Відповідну інформацію у вівторок, 1 лютого, розмістили на офіційному сайті канадського уряду.

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Уникайте поїздок через постійні загрози з боку Росії та ризик збройного конфлікту. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід виїхати, поки є комерційні рейси,
– мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Канада оновила рекомендації щодо подорожей на територію нашої держави. Тоді громадянам порадили подумати, чи є їхня присутність в Україні необхідною.

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