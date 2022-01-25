Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину, – СМИ

Правительство Канады якобы призвало родных своих дипломатов уехать из Украины.

Кому советуют уехать из Украины

Издание утверждает, что уже через несколько часов 25 января будет объявлено официальное сообщение об эвакуации. Отметим, что посольство в Киеве и консульство во Львове продолжат работу.

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Так, уехать из Украины рекомендуют женам или мужьям дипломатов, а также их несовершеннолетним детям.

Заметим, ранее правительство Канады призвало всех своих граждан покинуть Украину, если их присутствие здесь не очень необходимо. Канадские власти отметили, что решение о путешествии – это личный выбор и ответственность каждого.

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