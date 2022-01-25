Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину, – СМИ
25 января 2022 , 15:27Читати новину українською
Источник:The Globe and Mail
Правительство Канады якобы призвало родных своих дипломатов уехать из Украины.
Кому советуют уехать из Украины
Издание утверждает, что уже через несколько часов 25 января будет объявлено официальное сообщение об эвакуации. Отметим, что посольство в Киеве и консульство во Львове продолжат работу.
Читайте также Австралия не будет оказывать Украине военную помощь, но поможет в сфере кибербезопасности
Так, уехать из Украины рекомендуют женам или мужьям дипломатов, а также их несовершеннолетним детям.
Заметим, ранее правительство Канады призвало всех своих граждан покинуть Украину, если их присутствие здесь не очень необходимо. Канадские власти отметили, что решение о путешествии – это личный выбор и ответственность каждого.
Какие страны тоже призвали граждан покинуть нашу страну
- МИД Норвегии заявил, что ситуация в Украине "может измениться в кратчайшие сроки". Именно поэтому ведомство советует не ехать в нашу страну, а находящимся здесь норвежцам внимательно следить за событиями и рассмотреть возможность возвращения на родину.
- Французское министерство иностранных дел также призывает своих граждан не ехать в Украину без особой нужды. В частности, в ведомстве говорят, что не стоит посещать области, граничащие с Россией.
- Япония также обратилась к своим гражданам с призывом покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации.
- В Израиле обсуждают возможную эвакуацию украинских евреев. К этому прибегнут в случае нападения России.
Это может вас заинтересовать – страны вывозят своих дипломатов из Украины: видео