Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину, – СМИ

25 января 2022 , 15:27
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Источник:

The Globe and Mail

Правительство Канады якобы призвало родных своих дипломатов уехать из Украины.

Кому советуют уехать из Украины

Издание утверждает, что уже через несколько часов 25 января будет объявлено официальное сообщение об эвакуации. Отметим, что посольство в Киеве и консульство во Львове продолжат работу.

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Так, уехать из Украины рекомендуют женам или мужьям дипломатов, а также их несовершеннолетним детям.

Заметим, ранее правительство Канады призвало всех своих граждан покинуть Украину, если их присутствие здесь не очень необходимо. Канадские власти отметили, что решение о путешествии – это личный выбор и ответственность каждого.

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Обратите внимание! США, Германия, Австралия и Великобритания отозвали своих дипломатов или их родных домой. МИД Украины назвал такое решение "преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности". В ведомстве призвали партнеров избегать шагов, которые могут быть использованы для усиления напряжения в обществе. В то же время министерство поблагодарило государства, которые "трезво оценивают ситуацию".

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Автор: Софія Мінджоса