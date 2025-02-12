Джастин Трюдо отрицал и раскритиковал намерения Трампа о включении Канады в состав США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не намерена становиться 51-м штатом США. Оттава отвергла такую возможность, реагируя на недавние заявления Дональда Трампа.

Также призывы американского лидера раскритиковал глава оборонного ведомства Канады Билл Блэр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News и CTV News.

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Как заявления Трампа прокомментировали в Канаде

Во время разговора с бывшим пресс-секретарем Белого дома Дженом Псаки в эфире MSNBC "Inside", Трюдо обсудил неоднократные комментарии Дональда Трампа о том, что Канада может стать частью США. По его словам, это невозможно.

Я знаю, как успешного участника переговоров, он любит выводить людей из равновесия. 51-й штат, этого не произойдет,

– заявил он.

В то же время министр обороны Канады Билл Блэр сказал, что комментарии Трампа в сторону Канады "лишены уважения и вызывают беспокойство", но он не видит в них серьезной угрозы. Он подчеркнул, что Канада "готова встать на защиту страны".

"Безусловно, мы обеспокоены этими замечаниями, и я думаю, что в подавляющем большинстве для всех канадцев эти замечания являются оскорбительными. Мы гордимся нашей страной", – подчеркнул Блэр.

Напомним, недавно Трамп высказался, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. В то же время Майк Уолц заявлял, что Канада сама хотела бы присоединиться к США из-за недовольства правлением Трюдо.