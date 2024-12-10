Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность способствовать передаче Украине дальнобойного оружия.

Это заявление он сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 декабря, информирует 24 Канал. Заметим, что перед началом переговоров с Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Берлина усиления украинской дальнобойности.

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Моя позиция, как и позиция нашей фракции, является четкой. Мы стремимся предоставить вашим Вооруженным силам возможности достигать военных целей, откуда ведутся атаки против вашей страны,

- подчеркнул Мерц.

Он также отметил, что недавно выступил в Бундестаге, где высказал мнение, что ограничение дальности вооружений ставит Украину в сложную ситуацию, заставляя "воевать с одной рукой за спиной".

Мерц добавил, что работает над созданием единства среди немецких политиков относительно поддержки Украины, несмотря на разногласия во мнениях. Перед началом встречи президент Зеленский подчеркнул, что Киев ожидает от Германии дополнительной поддержки для усиления дальнобойных возможностей украинской армии.

Визит политика

9 декабря Фридрих Фридрих Мерц прибыл в Киев. Во время встречи с президентом он предложил создать контактную группу из четырех стран (Франции, Польши, Великобритании, Германии) для выработки общей позиции по завершению войны, которую Россия развязала против Украины.

Заметьте. Мерц является кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока христианских демократов (ХДС/ХСС), который сейчас с большим отрывом лидирует в социологических опросах перед внеочередными выборами в Бундестаг, которые состоятся в феврале 2025 года.