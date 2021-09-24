Кандидаты в министры могут поехать на встречу "слуг народа" с Зеленским

Вскоре "слуга народа" проведет в Трускавце собрание с участием нардепов, представителей правительства и президента. На эту встречу также могут поехать потенциальные кандидаты в министры.

В Украине уже давно говорят о кадровых изменениях в Кабмине. Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что кандидатов в министры могут пригласить на встречу политсилы.

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Претенденты на министров могут поехать в Трускавец

Потенциальные кандидаты на должности некоторых министров, вероятно, смогут присутствовать на выездном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского,

– отметила Кравчук.

Это заседание планируют провести в Трускавце на Львовщине, в конце следующей недели.

Заместитель главы фракции также уточнила, что депутаты самостоятельно будут оплачивать проезд к месту действия и проживание в гостинице.

Отставки в правительстве: кто может потерять кресло

Нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в начале сентября заявил, что в октябре в отставку уйдет все правительство вместе с премьером Денисом Шмыгалем.

Его слова сразу начали опровергать другие нардепы из фракции. В частности, Кравчук тогда объяснила, что это "его личное мнение".

В то же время "слуга" Марина Бардина надеется, что весной в отставку отправят министра обороны Андрея Тарана.

Также СМИ писали и о вероятной отставке министра юстиции Дениса Малюськи. Он отвечал, что такой просьбы не получал, а информация в соцсетях – настоящий "шлак".

Под вопросом и работа председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. О его отставке заговорили из-за законопроекта об олигархах.

Ранее глава "слуг" Александр Корниенко сообщил, что их парламентская фракция проведет сборы в Трускавце , на которых пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина, и президента Владимира Зеленского.

Дунда рассказал о собрании "Слуги народа" в Трускавце: смотрите видео