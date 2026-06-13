Миллионы на "Орешник", но без воды и дорог: как живёт российский Капустин Яр

Россия продолжает угрожать Украине ударами баллистическими ракетами "Орешник", стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов. В то же время в селе Капустин Яр, откуда запускают эти ракеты, жители годами живут без централизованного водоснабжения и нормальных дорог.

Подробнее о том, как живёт Капустин Яр, пишет OBOZ.UA.

Смотрите также Хочет показать "силу": в ISW объяснили, с чем связана угроза нового запуска "Орешника"

Как живут люди в месте, откуда запускают ракеты?

В селе Капустин Яр в Астраханской области, где расположен 4-й Государственный центральный межвидовой полигон России, до сих пор не решены базовые коммунальные вопросы.

По оценкам аналитиков, одна ракета "Орешник" может стоить от 30 до 80 миллионов долларов, а чаще всего называется сумма около 40 миллионов долларов. В то же время местные власти годами не могут найти около 80 миллионов рублей для строительства централизованного водоснабжения в Капустином Яру.

По сообщениям российских СМИ, часть жителей села зимой вынуждена использовать талый снег из-за проблем с доступом к воде.

В одном из сюжетов российских каналов показали, как жители Капустиного Яра добывают воду: смотрите фото

Несмотря на периодические заявления о будущем строительстве водопровода, реализация проекта затягивается, а для полноценного обеспечения населения водой необходимо также проложить распределительные сети.

Как выглядит Капустин Яр, из которого запускают "Орешник": смотрите фото

Проблемной остается и дорожная инфраструктура. В российских СМИ неоднократно сообщали о критическом состоянии дорог в населенном пункте. Во время непогоды отдельные улицы становятся труднопроходимыми из-за грязи и подтопления.

В каком состоянии дороги в Капустином Яру после непогоды: скриншот из сюжета российских СМИ

Известно, что в Капустином Яру проживает более четырех тысяч человек. Они продолжают страдать от отсутствия базовых условий для нормальной жизни.

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Россия уже проводит все необходимые приготовления на полигоне.

Кроме того, СМИ распространяли информацию о том, что Украина получила от США информацию о вероятной угрозе российского ракетного удара и вероятном применении "Орешника". Однако на данный момент официальных подтверждений этой информации не было.