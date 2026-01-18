Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, если Украина может усиленно работать по Каспийскому морю, то и до "Капустиного Яра" дотянуться не так и сложно. И это важная цель, куда нужно бить.

Смотрите также Руководил "Паутиной", взрывал Крымский мост и боролся с агентами УПЦ МП: биография Василия Малюка

Почему важно бить по "Капустиному Яру"?

Как отметил Свитан, "Орешник" сейчас находится в предсерийных испытаниях. Уже даже была информация, что эти ракеты взрывались на старте. Именно поэтому важно, если есть возможности, уничтожать эти комплексы.

По его мнению, тут вполне мог бы сработать подход, который использовали во время операции "Паутина". Это можно было бы сделать по крайней мере для контроля того, что происходит на полигоне.

Если уже удавалось ранее уничтожать эту ракету, то значит можем туда дотянуться. Хоть Малюк и ушел с должности главы СБУ, но мы еще его услышим,

– заметил Свитан.

Взрывы в Капустином Яру: коротко