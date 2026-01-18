Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, якщо Україна може посилено працювати по Каспійському морю, то й до "Капустиного Яру" дотягнутися не так і складно. І це важлива ціль, куди потрібно бити.

Чому важливо бити по "Капустиному Яру"?

Як наголосив Світан, "Орешник" зараз перебуває в передсерійних випробуваннях. Вже навіть була інформація, що ці ракети вибухали на старті. Саме тому важливо, якщо є можливості, знищувати ці комплекси.

На його думку, тут цілком міг би спрацювати підхід, який використали під час операції "Павутина". Це можна було б зробити принаймні для контролю того, що відбувається на полігоні.

Якщо вже вдавалося раніше знищувати цю ракету, то значить можемо туди дотягнутися. Хоч Малюк і пішов з посади глави СБУ, але ми ще його почуємо,

– зауважив Світан.

Вибухи в Капустиному Яру: коротко