Карательная практика – в МИД возмущены отправкой Джеляла в психбольницу

10 октября 2021 , 16:28
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Источник:

твитер Эмине Джапаровой

Крымского татарина Наримана Джеляла оккупанты принудительно отправили в психбольницу. В Министерстве иностранных дел Украины возмущены, ведь считают это "лучшей советской традицией".

Об этом заявила заместитель министра Эмине Джапарова. По ее информации, так называемую психолого-психиатрическую экспертизу оккупанты будут проводить более 20 дней.

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Джапарова заверила, что направление Джеляла в психиатрическую клинику было безосновательным и принудительным.

Карательная практика в "лучших" советских традициях.

Эмине Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Задержание Джеляла: что известно

Текст публикации Эмине Джапаровой в твитере:

Во временно оккупированном Крыму Наримана Джеляла безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях.

Автор: Тетяна Пасічник