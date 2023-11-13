Зима началась: в Карпатах снова снежит и ударил мороз

В украинских горах началась настоящая зима, несмотря на то, что на календаре только середина ноября. Гору Пип Иван снова заснежило. Температура опустилась ниже нуля.

По информации спасателей сегодня, 13 ноября, на вершине горы Пип Иван Черногорский столбик термометра опустился ниже нуля и достиг отметки -7 градусов.

К слову Ненастье берет выходной: прогноз погоды в Украине на 13 ноября.

Предупреждение от ГСЧС

Спасатели сообщили, что на утро на горе Пип Иван снежит и ограничена видимость.

Если вы планировали поход в горы – лучше подождите улучшения погодных условий,

– говорится в сообщении.



Украинские Карпаты снова заснежило / Источник ГСЧС

Важные правила пребывания в горах

Раньше 24 Канал сообщал, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили людям о соблюдение правил безопасности в зимний период. В частности, в ГСЧС призывали:

иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас пищи и воды;

снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда – защищать от ветра и влаги, обувь – надежной; перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для отмены похода;

избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.

Кроме этого, в сообщении отметили регистрацию своего похода в горных поисково-спасательных подразделениях.

Для удобства это можно сделать заранее через онлайн-формы или мобильное приложение. "Спасение в горах".

Читайте также Не только в Карпатах: когда почти по всей Украине будет снег

Прогноз погоды от синоптиков