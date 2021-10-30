В Карпатах произошло землетрясение – 4 за год в Надворнянском районе

Подземные толчки были зафиксированы днем 29 октября в Ивано-Франковской области. Эпицентр землетрясения расположен в 10 километрах от Надворной.

Сила толчков не была значительной. Магнитуда землетрясения – 2,5. Информации о пострадавших не было.

Напомним, недавно В Польше произошло сильное землетрясение

Землетрясение в Карпатах 29 октября: подробности

По данным Главного центра специального контроля, 29 октября в Карпатах произошло землетрясение.

Его эпицентр пришелся на Надворнянский район Ивано-Франковской области – в 10 километрах к юго-западу от города Надворная.

пришелся на Надворнянский район Ивано-Франковской области – в 10 километрах к юго-западу от города Надворная. Магнитуда землетрясения – 2,5 (на глубине 2 километра).

О пострадавших нет информации. По классификации землетрясений толчки такой магнитуды относят к неощутимым.

Магнитуда землетрясения – это величина, характеризующая энергию сейсмических волн, зарегистрированную сейсмографами. Для понимания масштабов увеличение значения магнитуды на 1 указывает на увеличение амплитуды колебаний в 10 раз, а энергии – в 32 раза.

Заметим, в течение 2021 года на территории Надворнянского района таких землетрясений зарегистрировано аж 4.

Землетрясения недавно испытывали и другие регионы Украины, в частности: