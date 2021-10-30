В Карпатах произошло землетрясение – 4 за год в Надворнянском районе
30 октября 2021 , 04:15Читати новину українською
Источник:ГЦСК
Подземные толчки были зафиксированы днем 29 октября в Ивано-Франковской области. Эпицентр землетрясения расположен в 10 километрах от Надворной.
Сила толчков не была значительной. Магнитуда землетрясения – 2,5. Информации о пострадавших не было.
Напомним, недавно В Польше произошло сильное землетрясение
Землетрясение в Карпатах 29 октября: подробности
По данным Главного центра специального контроля, 29 октября в Карпатах произошло землетрясение.
- Его эпицентр пришелся на Надворнянский район Ивано-Франковской области – в 10 километрах к юго-западу от города Надворная.
- Магнитуда землетрясения – 2,5 (на глубине 2 километра).
О пострадавших нет информации. По классификации землетрясений толчки такой магнитуды относят к неощутимым.Справка. Магнитуда землетрясения – это величина, характеризующая энергию сейсмических волн, зарегистрированную сейсмографами. Для понимания масштабов увеличение значения магнитуды на 1 указывает на увеличение амплитуды колебаний в 10 раз, а энергии – в 32 раза.
Заметим, в течение 2021 года на территории Надворнянского района таких землетрясений зарегистрировано аж 4.
Землетрясения недавно испытывали и другие регионы Украины, в частности:
- В Закарпатской области на территории города Виноградов.
- Также в этой области в селе Бодалово Береговского района.
- И на территории Богородчанской общины Прикарпатья (дважды в октябре)