В Карпатах просто с горы эвакуировали туристку
Источник:ГСЧС Украины
Спасатели на Ивано-Франковщине эвакуировали с гор туристку, пострадавшую во время схода с горы Хомяк. У женщины – травма ноги.
Спасатели ПРВ Ворохта получили сообщение, что туристка пострадала во время восхождения по зеленому маршруту. Она не могла самостоятельно продолжить путь.
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Тогда спасатели отправились на помощь. Чуть больше чем через час они уже были с пострадавшей. На месте инцидента женщине оперативно оказали доврачебную помощь.
Через некоторое время пострадавшую транспортировали к подножию горы вблизи села Поляница. Это удалось сделать с помощью специальных носилок.
Женщина отправилась к месту временного проживания.
Известно, что пострадавшая – жительница Луцка.
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