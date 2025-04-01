Россияне активизировались почти на всех участках фронта: карта боевых действий на 1 апреля
- Российские войска активизировались на большинстве участков фронта, в частности Лиманском, Торецком, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
- За минувшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
Российские войска продолжают давить на большинстве участков фронта. Самая тяжелая ситуация на Лиманском, Торецком, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.
Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте 1 апреля
На Харьковском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Волчанска.
Враг атаковал в районе Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и неподалеку Загрызово, Степовой Новоселовки.
Девять раз оккупанты атаковали на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Дибровы, Колодезей, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки.
Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечино.
Семь боестолкновений произошло на Краматорском направлении: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка и Щербиновки.
Россияне совершили 19 атак на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении Силы обороны остановили 79 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Калиновое, Удачное, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергеевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка, Алексеевка и в направлениях Троицкого и Орехового.
Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении украинские бойцы остановили 12 атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива.
Враг 12 раз атаковал на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 10 атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Вольного Поля и Новополя.
На Гуляйпольском направлении возросло количество штурмов: смотрите на карте
На Ореховском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка.
Россияне атакуют на Ореховском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении агрессор проводил одно наступательное действие, успеха не имел.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 36 управляемых бомб, а также совершил 266 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация в Курской области: смотрите на карте
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, что ранее в тактической группе "Угледар" сообщили, что российские войска увеличили количество штурмов из-за ухудшения погодных условий. Там отметили, что дождь мешает украинским защитникам использовать разведывательные и ударные БПЛА.