Россияне обстреливают позиции и давят возле Покровска и Лимана: карта боевых действий 7 февраля

Российские войска продолжают давить на нескольких участках фронта и атаковать из различных видов вооружения. Уже 1080 суток ВСУ противостоят вражескому нашествию на Украину.

За прошедшие сутки на передовой произошло 101 боевое столкновение, больше всего враг давит на Покровском и Лиманском направлениях. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте была за прошедшие сутки

На Харьковском направлении Силы обороны Украины отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские войска провели 5 атак. ВСУ отражали штурмовые действия возле населенных пунктов Лозовая, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергеевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

Враг наступал на Лиманском направлении: карта

На Северском направлении состоялись две вражеские атаки в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения с россиянами возле Часова Яра.

На Торецком направлении враг атаковал позиции ВСУ 13 раз в районах Дилиевки и Торецка.

Вражеские атаки возле Торецка: показываем на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора возле Зеленого Поля, Водяного Второго, Новоторецкого, Покровска, Песчаного, Удачного, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Котляровки, Успеновки, Дачного, Андреевки и Шевченко.

Ситуация на Покровском направлении: карта

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 8 вражеских атак вблизи Лысовки, Константинополя и Раздольного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не было.

В операционной зоне в Курской области подразделения ВСУ отбили пять атак россиян. Враг также нанес 47 авиационных ударов, с применением 76 управляемых бомб, а также совершил 612 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 11 – из реактивных систем залпового огня.

Противник трижды бил по позициям ракетами и сбросил 138 управляемых авиационных бомб.

За прошедшие сутки воины ВСУ ликвидировали 1340 российских захватчиков. Защитники подрывают боевой потенциал врага, в том числе и в тылу.