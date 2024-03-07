Ожесточенные бои на Авдеевском и Новопавловском направлениях: карта боевых действий за 7 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны уже 743 сутки защищают нашу территорию от врага, выбивая его с позиций на линии фронта. Сейчас самые ожесточенные бои идут на Авдеевском и Новопавловском направлениях, где россияне не прекращают свои штурмы.
За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. В целом враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Что происходит на Востоке УкраиныНа Купянском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
Украинские военные отбили атаки врага возле Синьковки: смотрите на картуНа Лиманском направлении наши воины отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области.
Россияне атаковали в направлении Белогоровки: смотрите на картуНа Бахмутском направлении Силы обороны отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
Враг штурмовал позиции возле Ивановского: смотрите на картуНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Силы обороны отбили атаки возле Бердичей: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Враг пытался прорвать оборону в Новомихайловке: смотрите на карте
Какова ситуация на ЮгеНа Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.
Россияне атаковали возле Вербового: смотрите на картеНа Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также, течение минувших суток противник совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших защитников.
Как изменился фронт на СевереНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, и 4 артиллерийских средствах противника.