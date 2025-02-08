Оккупанты находятся на подступах к Покровску: карта боевых действий 8 февраля

Россияне не прекращают оказывать давление на большинстве участков фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Наибольшая активность врага наблюдалась в Курской области и на Покровском направлении.

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Где атаковали россияне

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

Враг атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполовки.

Оккупанты пытались продвинуться на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

Россияне 13 раз атаковали на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.

Враг не прекращает атаковать в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя.

Враг атаковал на Новопавловском направлении: смотрите на карте

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 – из РСЗО.

Россияне пытаются вытеснить воинов ВСУ с Курщины: смотрите на карте

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию, авиацию и ударные дроны по районам украинских населенных пунктов.