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24 Канал Новости Украины Оккупанты находятся на подступах к Покровску: карта боевых действий 8 февраля
8 февраля, 08:53
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Оккупанты находятся на подступах к Покровску: карта боевых действий 8 февраля

Ярослав Погончук

Россияне не прекращают оказывать давление на большинстве участков фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Наибольшая активность врага наблюдалась в Курской области и на Покровском направлении.

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Где атаковали россияне

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

Враг атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполовки.

Оккупанты пытались продвинуться на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

Россияне 13 раз атаковали на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.

Враг не прекращает атаковать в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя.

Враг атаковал на Новопавловском направлении: смотрите на карте

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 – из РСЗО.

Россияне пытаются вытеснить воинов ВСУ с Курщины: смотрите на карте

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию, авиацию и ударные дроны по районам украинских населенных пунктов.