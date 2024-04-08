Россияне 31 раз атаковали позиции ВСУ на Бахмутском направлении: карта боевых действий 8 апреля

Российская армия уже 775 сутки пытается прорвать украинскую линию обороны и оказывает давление на позиции ВСУ. Захватчики усилили количество штурмов позиций украинцев на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки в целом произошло 76 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К теме Почти 900 оккупантов и десятки единиц бронетехники: статистика потерь врага на 8 апреля

Какова ситуация на Востоке Украины

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. Нанаши воиныпротивника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Враг пытался атаковать позиции возле Тернов: смотрите на карте

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Россияне пытались штурмовать Часов Яр: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

ВСУ отбили атаки возле Первомайского: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник, при поддержке авиации,наших войск.

Силы обороны отбили штурмы врага возле Красногоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

Наврагнаших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

Россияне атаковали позиции возле Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершилпозиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.