Россия наступает в Сумской области, ВСУ – под Купянском: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается сложной. Особенно тяжелая ситуация в районах Покровска и Торецка и в Курской области России.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 3 по 9 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте: новые антирекорды

На прошлой неделе по данным Генштаба, был зафиксирован рост количества боевых столкновений на фронте. Всего за неделю россияне 906 раз атаковали позиции Сил обороны на всех направлениях фронта. Однако если до прошлой недели лидером в антирейтинге направлений по количеству штурмовых действий было Покровское, то ситуация за последние дни изменилась:

Курское направление – 215 атак;

Покровское направление – 159 атак;

Торецкое направление – 142 атаки;

Лиманское направление – 104 атаки;

Новопавловское направление – 49 атак;

Ореховское направление – 43 атаки;

Краматорское направление – 41 атака;

Харьковское направление – 30 атак;

Купянское направление – 29 атак;

Северское направление – 24 атаки;

Гуляйпольское направление – 21 атака;

Приднепровское направление – 1 атака.

Самая сложная ситуация остается в операционной зоне в Курской области и в приграничье Сумщины, где россияне пошли в наступление. На Покровском направлении ситуация до конца недели осложнилась.

На Торецком направлении продолжаются ожесточенные бои, но изменений на карте DeepState не зафиксировано. Такая же ситуация и на Лиманском, Ореховском, Краматорском и Харьковском направлениях.

На Купянском направлении продолжает снижаться вражеская активность, однако Силы обороны также продолжают контратаки. На Северском направлении в течение всей недели ситуация оставалась стабильной, пока 9 марта россияне не провели 20 штурмов за сутки.

На Приднепровском направлении россияне окончательно оставили попытки захвата островов на Днепре с последующей попыткой высадки на правом берегу Херсонщины.

Ситуация на Курщине ухудшается

На прошлой неделе ситуация в операционной зоне Сил обороны на Курщине существенно осложнилась. На это направление пришлось наибольшее количество вражеских штурмов в течение недели.

Врагу удалось почти дойти до государственной границы южнее Суджи в районе сел Куриловка и Гуево. Это ухудшает положение Сил обороны, поскольку дорога из Юнаковки в Суджу теперь находится под усиленным контролем врага.

Кроме того, россияне на прошлой неделе пытались прорваться к Судже по Авдеевскому сценарию, используя газопровод. Около 100 россиян или северокорейских солдат пытались по трубам попасть в тыл ВСУ, однако вовремя были обнаружены и уничтожены.





Ситуация южнее Суджи / Карта DeepStateMAP

Кроме того, враг продвинулся на линии от Любимовки до Мартыновки, захватив и упомянутые села, а также Русское Поречное, Черкасское Поречное, Косицу, Малую Локню, Старую Сорочину, Николаевку и Викторовку. За прошедшую неделю зона контроля Украины в Курской области уменьшилась на 105 километров квадратных.





Ситуация на северной части плацдарма / Карта DeepStateMAP

Также сложной является ситуация на Сумщине. Кроме того, что приграничье находится под обстрелами, в частности ударами КАБов, также продолжаются бои в районах сел Новенькое и Журавка. Все Новенькое и два участка возле Журавки находятся в серой зоне – враг продолжает пытаться закрепиться там и наступать на Басовку, чтобы перекрыть дорогу на Курщину.





Ситуация в приграничье Сумской области / Карта DeepStateMAP

Контратака ВСУ возле Купянска

Несмотря на то, что количество штурмовых действий на Купянском направлении уменьшилось, ситуация все равно остается сложной.

На прошлой неделе Силам обороны удалось осуществить контратаку в районе села Западное, что севернее Купянска. В самом селе продолжаются бои. В то же время врагу удалось продвинуться севернее Новомлынска.

В то же время Силы обороны закрепились возле самого Купянска вблизи Синьковки, где неделей ранее россиян на 3 километра отбросили от окраин Купянска.





Ситуация севернее Купянска / Карта DeepStateMAP

Однако южнее Купянска враг в начале прошлой недели продвинулся в Загрызово и возле Райгородка.





Ситуация южнее Купянска / Карта DeepStateMAP

Что происходит на севере Донецкой области

Несмотря на существенный рост вражеской активности на Лиманском направлении, линия соприкосновения там не изменилась, однако серая зона несколько увеличилась в направлении села Зеленая Долина.

Несмотря на все вражеские атаки, на Северском направлении линия соприкосновения неизменна. Основные боевые столкновения продолжаются в районе Белогоровки Луганской области и Выемки.

Также продолжаются тяжелые бои в Часовом Яре, однако все попытки россиян продвинуться терпят крах. Однако враг терроризирует гражданских, в частности, постоянными ударами по Константиновке и Дружковке.

В Торецке линия фронта не изменилась несмотря на то, что Торецкое направление самое тяжелое после Покровского и Курского. Значительная часть самого Торецка в серой зоне. Есть сообщения о контратаках ВСУ, однако учитывая отсутствие изменений на карте – бои сложные и динамичные, поэтому ожидаем новостей с этого участка.

На Покровское направление в конце недели снова приходилось наибольшее количество боевых столкновений за сутки. Однако врагу не удалось продвинуться вперед ни на одном участке, но россияне потеряли несколько позиций.

На прошлой неделе ВСУ провели контратаку в селе Песчаное. Неделей ранее россияне снова захватили позиции в районе села и на прошлой неделе наши воины вернули их.

Также врага отбросили в селе Успеновка, где россияне наступали в направлении Днепропетровской области. Продолжаются тяжелые бои в Песчаном, Котлином, Удачном и Успеновке.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время на фоне неудач на Покровском направлении, россияне продолжают терроризировать жителей Донецкой области. Вечером 7 марта россияне нанесли масштабный удар по Доброполью неподалеку Покровска – сначала атаковали баллистической ракетой "Искандер-М", а затем нанесли повторные удары дронами-камикадзе и с РСЗО "Торнадо" с кассетными боеприпасами. В результате террористической атаки погибли 11 человек, 2 из которых – спасатели, работавшие на месте после первого удара. Также 47 человек пострадали.

Россияне говорят о захвате Константинополя

На Новопавловском направлении количество штурмовых действий врага снизилось, однако все еще остается высоким. Бои продолжаются почти на всей линии соприкосновения на этом участке.

На прошлой неделе враг почти не имел продвижений. Продолжаются бои в Надиевке, Серебряном, Андреевке, Улаклах и возле Разлива. Однако вражеские войска смогли продвинуться в Улаклах и фактически полностью захватить село.

При этом пропагандисты уже заявили о якобы захвате села Константинополь. Восточная часть села в серой зоне, но большинство – под контролем ВСУ. Россиян в селе даже нет.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время севернее Великой Новоселки Силам обороны удается стабилизировать ситуацию – продвижение врага замедляется. Более того – наши войска контратакуют.

На прошлой неделе враг атаковал в районах сел Бурлацкое и Привольное и смог продвинуться, однако в конце недели Силы обороны восстановили положение и отбросили россиян.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

В Запорожской области несмотря на рост количества вражеских атак, изменений на линии соприкосновения не зафиксировано. В Херсонской области зафиксирован спад вражеской активности.

Разговоров о переговорах все больше, однако вражеских атак меньше не становится – это касается и штурмов на фронте, и ударов дронами и ракетами по тылу. Россияне всеми силами показывают, что им не нужен мир, им нужно уничтожение нашей страны и нас как нации, и они будут делать для этого все – и сейчас, и в дальнейшем. Поэтому единственной гарантией мира для нас является наша армия, которую мы с вами должны поддерживать всеми силами. Самый простой способ поддержать войско прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.