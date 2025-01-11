Враг штурмует окрестности Покровска и давит на Лиманском направлении: карта фронта за 11 января

Россияне продолжают активно наступать на фронте. Больше всего штурмовых действий оккупанты совершили на Покровском направлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Враг атакует на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

Оккупанты штурмуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

Россияне активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек.

Оккупанты штурмуют на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

Враг атаковал на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлиное, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.

Россияне штурмовали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 – из реактивных систем залпового огня.

Российские войска пытаются выбить подразделения ВСУ в Курской области: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.