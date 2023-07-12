На Востоке продолжаются тяжелые бои, ВСУ продвигаются на Юге: карта боевых действий 12 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники дают отпор врагу на 5-ти направлениях на Востоке. Враг не оставляет попыток наступать вблизи Авдеевки.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.
Смотрите также Более 500 оккупантов, десятки техники: огромные потери России по состоянию на 12 июля
Враг безрезультатно наступает на ВостокеНа Лиманском направлении В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Раздолевке, Торскому, Верхнекаменному и Веселому Донецкой области. На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Южное и Ивановское Донецкой области.
Какая ситуация вблизи Бахмута: смотрите на картеНа Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.
ВСУ сдерживали наступление в районе Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.
Какая ситуация возле Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Отрадного, Сторожевого, Ровно и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области.
ВСУ закрепляются на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе:
- Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Ольговское Запорожской области;
- Казацкое, Львове, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон;
- Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области.
Карта боев на Юге
Какая ситуация на других участках фронта
- Карповичи, Николаевка Черниговской области;
- Сопич, Ромашково Сумской области;
- Стрелка, Ветеринарное, Строевка и Сотницкий Казачок Харьковской области.
Успехи ВСУ в сутки
Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 3 пункта управления,
- 10 артиллерийских средств на огневых позициях,
- 1 средство противовоздушной обороны,
- 1 станцию РЭБ противника.