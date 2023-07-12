На Востоке продолжаются тяжелые бои, ВСУ продвигаются на Юге: карта боевых действий 12 июля

Украинские защитники дают отпор врагу на 5-ти направлениях на Востоке. Враг не оставляет попыток наступать вблизи Авдеевки.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

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Враг безрезультатно наступает на Востоке

НаВ течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Раздолевке, Торскому, Верхнекаменному и Веселому Донецкой области. На, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Южное и Ивановское Донецкой области.

Какая ситуация вблизи Бахмута: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

ВСУ сдерживали наступление в районе Авдеевки: смотрите на карте

На, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.

Какая ситуация возле Марьинки: смотрите на карте

ВСУ закрепляются на Юге

Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Ольговское Запорожской области;

Казацкое, Львове, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон;

Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области.

Напротивник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Отрадного, Сторожевого, Ровно и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области.Напротивник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе:Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы

Карта боев на Юге

Какая ситуация на других участках фронта

Карповичи, Николаевка Черниговской области;

Сопич, Ромашково Сумской области;

Стрелка, Ветеринарное, Строевка и Сотницкий Казачок Харьковской области.

Успехи ВСУ в сутки

Наоперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. Напротивник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности это:Нанаши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: